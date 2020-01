Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Enquête russe-Flynn cherche à retirer son accord de plaider coupable Reuters • 15/01/2020 à 03:39









WASHINGTON, 15 janvier (Reuters) - Les avocats de Michael Flynn, ancien conseiller à la Sécurité nationale de Donald Trump contraint à la démission trois semaines à peine après sa prise de fonction, ont déclaré mardi qu'il chercherait à retirer son accord de plaider coupable dans le cadre de l'enquête russe menée par le procureur spécial Robert Mueller. Michael Flynn a plaidé coupable en décembre 2017 d'avoir menti au FBI sur ses conversations avec l'ancien ambassadeur russe en poste à Washington Sergueï Kisliak. Il affirme depuis que les procureurs ont violé ses droits et l'ont amené à signer un accord de plaider coupable. Dans le document de justice, les avocats de l'ex-général de l'armée réclament également le report de l'audience de fixation de sa peine le 28 janvier prochain. Selon l'accord de plaider coupable, Flynn risque une peine maximale de six mois d'emprisonnement en échange de sa coopération à l'enquête, alors que mentir au FBI est un délit passible d'une peine allant jusqu'à cinq ans de prison. (Jan Wolfe, version française Arthur Connan)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.