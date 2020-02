Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Enquête ouverte contre Pavlenski et de Taddeo dans le dossier Griveaux Reuters • 18/02/2020 à 10:41









PARIS, 18 février (Reuters) - Le parquet de Paris a annoncé avoir ouvert mardi une information judiciaire contre Piotr Pavlenski et sa compagne Alexandra de Taddeo dans le dossier de la diffusion de vidéos intimes ayant entraîné le retrait de Benjamin Griveaux de la course à la mairie de Paris. Le parquet de Paris a précisé avoir requis le placement sous contrôle judiciaire de l'activiste russe, qui revendique la diffusion de ces enregistrements, ainsi que de sa compagne, dans le cadre de cette enquête pour "atteinte à l'intimité de la vie privée par enregistrement ou transmission de l'image d'une personne présentant un caractère sexuel" et "diffusion sans l'accord de la personne d'un enregistrement (...) à caractère sexuel". Piotr Pavlenski est la cible d'une seconde information judiciaire, également ouverte mardi, pour violences avec arme et sous l'empire de l'ivresse, précise-t-on au parquet de Paris. Cette seconde enquête, qui a motivé l'interpellation de Piotr Pavlenski samedi, porte sur des faits commis dans la nuit du 31 décembre 2019 au 1er janvier 2020. Le parquet a requis le placement de Piotr Pavlenski en détention provisoire dans le cadre de cette enquête. (Myriam Rivet, édité par Jean-Michel Bélot)

