Enquête ouverte après la découverte de tags antisémites à la synagogue de Rouen

Devant la synagogue de Rouen, le 7 janvier 2025 ( AFP / LOU BENOIST )

Une enquête a été ouverte pour dégradation et provocation à la haine après la découverte de tags antisémites autour de la synagogue de Rouen, a-t-on appris mardi du parquet.

"Une enquête a été ouverte pour dégradation par inscription, signe ou dessin" et "provocation publique à la haine ou à la violence en raison de l'origine, l'ethnie, la nation, la race ou la religion", a expliqué Sébastien Gallois, procureur de la République de Rouen.

Entre le 29 décembre et début janvier, période des fêtes juives de Hanoukka, ont été découvertes des inscriptions "Hitler acteur", "Juifs pédophiles violeurs à gazer" ainsi que des croix gammées sur le mur d'enceinte de la synagogue, un cabinet d'avocat et la résidence du rabbin.

"J'ai voulu rendre ça public, parce que ça suffit!", a déclaré mardi matin Natacha Ben Haïm, présidente de l'Association cultuelle israélite de Rouen (ACIR) à un correspondant de l'AFP, confirmant une information de la radio Ici Normandie.

Mme Ben Haïm a indiqué avoir déposé plainte contre X lundi.

En mai dernier, un homme de 24 ans, de nationalité algérienne et en situation irrégulière, avait incendié la synagogue de Rouen, située en centre-ville. Un policier avait abattu par balle l'incendiaire qui avait un couteau à la main.

L'annonce de la découverte de ces tags a suscité de nombreuses réactions mardi.

"En découvrant ces tags à Rouen, c'est un double symbole, un symbole parce qu'évidemment, ils tombent au moment de l'anniversaire de l'attentat de l'Hyper Cacher (qui avait fait quatre morts le 9 janvier 2015 porte de Vincennes à Paris, NDLR) et un symbole parce qu'ils retouchent la synagogue de Rouen, qui a fait l'objet d'un incendie volontaire il y a quelques mois", a déclaré le président du Crif Yonathan Arfi sur RTL.

"Je condamne avec la plus grande fermeté ces tags antisémites qui n'ont leur place ni à Rouen, ni nulle part dans notre République. Je souhaite que leurs lâches auteurs soient rapidement identifiés et sanctionnés par la justice", a déclaré sur X le maire de Rouen Nicolas Mayer-Rossignol.

Ces dégradations ont été découvertes alors que des étoiles de David et l'inscription "juif" ont été constatées lundi sur des bâtiments à Saint-Mandé et Vincennes (Val-de-Marne), à proximité de l'Hyper Cacher attaqué en 2015, après l'attentat contre Charlie Hebdo, et dont on commémore les dix ans mardi.

Mardi matin sur RTL, le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau a déclaré au sujet de ces inscriptions qu'on sait "peu de choses pour l'instant puisqu'elles sont très récentes, elles datent d'il y a quelques heures. Mais déjà, je peux vous dire que les forces de l'ordre sont sur quelques pistes."