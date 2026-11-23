ENQUÊTE-Les résultats de Dell et HPE mettront à l'épreuve la demande en matière d'IA après la chute du secteur technologique

Les investisseurs seront à l'affût de signes indiquant une demande soutenue en matière d'IA lorsque les fabricants d'ordinateurs et de serveurs, de Dell DELL.N à HP HPQ.N , publieront leurs résultats cette semaine, après qu'une récente vague de ventes a soulevé des questions quant à la pérennité du boom des dépenses liées à l'IA.

Les dépenses en IA font l’objet d’une attention accrue depuis les gains remportés par les démocrates lors des élections de mi-mandat, un remaniement de la direction chez Nvidia NVDA.O et la chute du cours de l’action de CoreWeave CRWV.O due à des inquiétudes liées à l’endettement le mois dernier.

J.P. Morgan prévoit que les dépenses d’investissement dans l’IA atteindront près de 1 400 milliards de dollars en 2027, soit près du double des niveaux de 2026, mais s’attend à un ralentissement significatif des taux de croissance à partir de 2028, a-t-il indiqué lundi dans une note.

Alors que les analystes s’attendent à ce que la croissance des ventes de PC chez HP et Dell ralentisse, la hausse des coûts des puces mémoire pesant sur la demande en électronique grand public, la demande en serveurs d’IA sera au centre de l’attention, d’autant plus que les géants de la tech continuent d’étendre la capacité de leurs centres de données pour prendre en charge les charges de travail liées à l’IA.

Le fabricant de serveurs Hewlett Packard Enterprise HPE.N devrait annoncer lundi une croissance record de son chiffre d’affaires de près de 50 % pour le quatrième trimestre. Plus tôt cette année, il avait annoncé une commande de 1,2 milliard de dollars portant sur la fourniture de baies de serveurs AMD AMD.O à la société de cloud computing Vultr.

De son côté, HP Inc, qui a nommé l’ancienne directrice générale de GSK, Emma Walmsley , au poste de directeur général afin de guider le fabricant d’ordinateurs personnels à travers une pénurie de puces mémoire, devrait annoncer mardi une croissance de son chiffre d’affaires de 5,4 % pour le trimestre clos en octobre, en baisse par rapport aux 12,5 % enregistrés au troisième trimestre.

Dell, l’un des principaux vendeurs de serveurs équipés de puces Nvidia, devrait afficher une croissance de son chiffre d’affaires de 82,6 % pour le troisième trimestre clos en octobre, lors de la publication de ses résultats mardi.

Depuis la vague de ventes massives du 14 octobre sur les titres liés aux infrastructures d’IA, l’action Dell a chuté d’environ 51 % et celle de HPE d’environ 41 %, à la clôture de vendredi. Néanmoins, l’action Dell a plus que doublé cette année, surpassant la hausse de 70 % de HPE et celle de 25 % de HP.