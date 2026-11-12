ENQUÊTE IMMÉDIAT-Selon le WSJ, Nvidia s'apprêterait à limoger son directeur général, Jensen Huang

Le conseil d' NVDA.O de Nvidia s'apprête à démettre de ses fonctions son directeur général, Jensen Huang , après qu'il a eu deux relations extraconjugales, dont une avec une espionne chinoise présumée, a rapporté mercredi le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier.

Le conseil d'administration s'apprête à se réunir dès mercredi pour décider de son avenir, ajoute l'article. Nvidia n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.

Voici quelques réactions à cette information.

JAKE DOLLARHIDE, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LONGBOW ASSET MANAGEMENT, TULSA, OKLAHOMA

« La situation semble mauvaise sous tous les angles. Je pense que le conseil d’administration ne le limogera pas tant qu’il n’aura pas trouvé une personnalité de premier plan, une figure connue du secteur technologique, pour le remplacer… Le conseil d’administration se dit qu’il faut frapper un grand coup, au moins pour le poste de directeur général par intérim, voire pour le remplacement définitif. »

« En fin de compte, n’oublions pas que la puce Nvidia est la pièce maîtresse de l’histoire de l’IA. Ainsi, que Jensen Huang soit là ou non, elle restera la pièce maîtresse de l’histoire de l’IA à l’échelle mondiale, mais surtout ici, aux États-Unis. Nvidia restera donc la pièce maîtresse incontestée de l’univers de l’IA tel que nous le connaissons. »

CHRIS WESTON, DIRECTEUR DE LA RECHERCHE, PEPPERSTONE, MELBOURNE

« C’est l’homme qui dispose de tous les contacts… auprès des Chinois, des Japonais, des Coréens… On peut s’attendre à ce qu’ils recrutent quelqu’un qui dispose de relations similaires, et la transition se fera sans heurts.

« Cela signifie simplement qu’ils ont un petit problème de relations publiques et qu’il pourrait y avoir certaines contraintes au niveau gouvernemental. Mais la nouvelle personne qui va arriver ne va pas compromettre leur gamme de produits.

« On observe également une hausse des cours après clôture chez AMD et Broadcom. Il est donc clair que ces autres fabricants vont gagner des parts de marché.

« (Et) si Trump, voire les démocrates… avaient placé Nvidia sous les feux de la rampe et souhaitaient utiliser Nvidia comme un pion politique entre la Chine et les États-Unis, ils ont désormais toutes les raisons de s’en prendre durement à eux. »

GIL LURIA, DIRECTEUR GÉNÉRAL, D.A. DAVIDSON & CO.

« Le départ immédiat de Jensen Huang pourrait poser problème à Nvidia, car l’entreprise ne dispose pas d’un plan de succession. Les investisseurs s’attendraient à ce que le conseil d’administration assume ses responsabilités fiduciaires. Si Jensen Huang a enfreint la loi ou violé les politiques de l’entreprise, le conseil d’administration agira probablement dès qu’il disposera de preuves. »

BRUCE ZARO, DIRECTEUR GÉNÉRAL, GRANITE WEALTH MANAGEMENT, PLYMOUTH, MASSACHUSETTS

« C’est Jensen qui a mené la formidable ascension de Nvidia… il en a été le fer de lance, mais l’entreprise compte 42 000 employés, et je suppose que la question est la suivante: quelqu’un pourra-t-il prendre la relève si Jensen doit démissionner ou est contraint de partir? Quelqu’un pourra-t-il prendre le relais et jouer le rôle d’ambassadeur qu’il a incarné auprès des centres de données? Je suppose que c’est la question à laquelle on répondra avec le temps. »