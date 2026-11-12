ENQUÊTE IMMÉDIAT-Selon le WSJ, Nvidia s'apprêterait à limoger son directeur général, Jensen Huang

Le conseil d'administration de Nvidia NVDA.O s'apprête à démettre de ses fonctions son directeur général, Jensen Huang , après qu'il a eu deux liaisons extraconjugales, dont l'une avec un espion chinois présumé, a rapporté mercredi le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier.

Le conseil d'administration s'apprête à se réunir dès mercredi pour décider de son avenir, ajoute l'article. Nvidia n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.

Voici quelques réactions à cette information.

GIL LURIA, DIRECTEUR GÉNÉRAL, D.A. DAVIDSON & CO.

“Le départ immédiat de Jensen Huang pourrait poser problème à Nvidia, car la société ne dispose pas d’un plan de succession. Les investisseurs s’attendraient à ce que le conseil d’administration assume ses responsabilités fiduciaires. Si Jensen Huang a enfreint la loi ou violé les règles de l’entreprise, le conseil d’administration devrait agir dès qu’il disposera de preuves.”

BRUCE ZARO, DIRECTEUR GÉNÉRAL, GRANITE WEALTH MANAGEMENT, PLYMOUTH, MASSACHUSETTS

“C’est Jensen qui a mené la formidable ascension de Nvidia… il en a été le fer de lance, mais l’entreprise compte 42 000 employés, et je suppose que la question est la suivante: quelqu’un pourra-t-il prendre la relève si Jensen doit démissionner ou est contraint de partir? Quelqu’un pourra-t-il prendre le relais et jouer le rôle d’ambassadeur qu’il a incarné auprès des centres de données? Je suppose que c’est la question à laquelle on répondra avec le temps.”