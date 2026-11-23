Nvidia a annoncé lundi qu'elle réintégrait Jensen Huang au poste de directeur général après s'être assurée qu'il ne représentait pas un risque pour la sécurité nationale, une nouvelle qui a fait grimper le cours de l'action de la société de près d'un tiers et redynamisé le marché mondial de l'IA, qui avait marqué le pas ce mois-ci.

Le président Donald Trump a salué la décision du conseil d'administration de réintégrer Jensen Huang au poste de directeur général, qualifiant celle-ci de “décision juste et appropriée”, a-t-il déclaré dans un message publié sur les réseaux sociaux.

L’action Nvidia NVDA.O a bondi de plus de 30 %, tandis que le Nasdaq .IXIC a progressé de près de 7 % et que le S&P 500 .SPX a gagné 4,7 %, compensant ainsi la chute de vendredi provoquée par une déroute des titres liés à l’IA, due en partie à l’incertitude qui régnait au sein même de Nvidia.

Les valeurs technologiques ont mené la hausse de la plupart des principaux indices, notamment l'indice européen STOXX 600 .STOXX , qui a progressé de près de 2 % , incitant les investisseurs à se détourner des obligations refuges, ce qui a fait grimper les rendements des bons du Trésor à court terme de 10 points de base sur la journée, à 4,72 % US2YT=RR .

COMMENTAIRES:

TOM PLUMB, GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE, PLUMB BALANCED FUND, MADISON, WISCONSIN:

“Évidemment, personne ne pouvait vraiment espérer trouver quelqu’un capable de prendre automatiquement la relève de Jensen. Il sera intéressant de voir s’ils s’attaquent à certains problèmes de gouvernance d’entreprise, notamment les 60 subordonnés directs, la composition du conseil d’administration et d’autres questions de ce genre. Mais disposer d’un visionnaire capable d’attirer certains des talents les plus brillants du secteur et de les mettre tous sur la même longueur d’onde, c’est assurément très, très positif pour l’entreprise.”

SHAY BOLOOR, STRATÈGE EN CHEF DES MARCHÉS, FUTURUM EQUITIES, LOS ANGELES:

“Le conseil d’administration de Nvidia a finalement donné le résultat souhaité par les investisseurs, mais le processus soulève des questions légitimes quant à la gouvernance: passer de l’acceptation de la démission de Jensen à l’exclusion publique de sa réintégration, puis à sa réintégration à l’unanimité moins de deux semaines plus tard, n’est pas exactement la manière dont on souhaite qu’une entreprise de l’importance de Nvidia gère ses décisions de direction. Je pense donc que les investisseurs ont retrouvé confiance dans la direction, mais que rétablir la confiance dans le processus de gouvernance prendra plus de temps.”

NADA KAKABADSE, PROFESSEUR DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE ET D'ÉTHIQUE À LA HENLEY BUSINESS SCHOOL, ROYAUME-UNI:

“Deux décisions unanimes en onze jours, allant dans des directions opposées. L’une d’elles était erronée. Soit sa conduite justifiait son départ, soit elle ne le justifiait pas. Rien dans la déclaration du conseil d’administration n’explique ce qui a changé en six jours, mis à part les pressions politiques et celles du marché.”

“‘Satisfait de sa franchise’ est une formulation étrange alors que l’enquête sur ce qu’il a dit à l’entreprise est toujours en cours. Le conseil d’administration a rendu son verdict avant même que les preuves ne soient réunies. Ce n’est que dans une optique étroite de valeur actionnariale que le marché a approuvé cette décision.”

ANSHEL SAG, ANALYSTE PRINCIPAL, MOOR INSIGHTS & STRATEGY, SAN DIEGO, CALIFORNIE:

“Je pense que cela confirme que cette affaire était en grande partie politique et que le fait que le conseil d’administration ait été rassuré par l’administration semble justifier cela. Je pense effectivement que cela modifie la dynamique entre Nvidia et le gouvernement. Cela n’empêchera toutefois pas les auditions au Congrès qui auront inévitablement lieu.”

JAMES ST. AUBIN, DIRECTEUR DES INVESTISSEMENTS, OCEAN PARK ASSET MANAGEMENT, SANTA MONICA, CALIFORNIE:

“Le retour de Jensen n’est pas une surprise totale, mais il envoie un message inquiétant sur l’état de la gouvernance d’entreprise aux États-Unis. Certains dirigeants vont être soumis à des normes différentes s’ils sont perçus comme des personnalités uniques en leur genre. Il est clair que l’administration Trump a joué un rôle majeur dans cette décision en mettant effectivement Jensen et le conseil d’administration à l’abri de toute intervention du ministère de la Justice.”

“Jensen devra tout de même répondre à des questions difficiles posées par le Congrès. Le marché semble approuver cette nouvelle, mais nous ne sommes pas certains que cela suffise à enrayer la tendance baissière générale. Nous pourrions très bien assister à une nouvelle pression à la vente une fois que ce rebond de soulagement aura fait son temps. Le secteur de l’IA subissait déjà des pressions avant que l’affaire Jensen n’éclate. Le retour de Jensen n’apporte pas de réponse aux grandes questions que se posaient les investisseurs concernant le retour sur investissement du développement de l’IA.”

BEN BARRINGER, RESPONSABLE DE LA RECHERCHE TECHNOLOGIQUE CHEZ QUILTER CHEVIOT, LONDRES:

“C’est un véritable revirement de la part de Nvidia au vu des commentaires du président la semaine dernière, mais l’entreprise s’est clairement sentie acculée, au point de considérer que le retour de Jensen Huang était la bonne décision stratégique.

“L’alternative aurait été de laisser partir l’une des figures les plus influentes de la technologie mondiale, qui aurait probablement emmené avec lui certains des meilleurs talents de Nvidia, ce qui aurait pu transformer ce qui n’était qu’un épisode délicat en un problème bien plus grave pour ses actionnaires.

“Des questions se poseront inévitablement sur la manière dont Nvidia est passée des déclarations du président de la semaine dernière à la réintégration aussi rapide de Jensen Huang. Cependant, le garder au sein de l’entreprise est bien préférable à le voir rejoindre un concurrent ou se lancer dans une nouvelle aventure. Nvidia a retrouvé son capitaine aux commandes, et les investisseurs vont sans doute pousser un soupir de soulagement.”

STEVE SOSNICK, STRATÈGE EN CHEF, INTERACTIVE BROKERS, GREENWICH, CONNECTICUT:

“Il y avait sans aucun doute beaucoup de gens qui souhaitaient son retour. Il sera impossible de savoir dans quelle mesure la direction est intervenue, ni dans quelle mesure les actionnaires sont intervenus… mais cela nous indique dans une certaine mesure que Jensen Huang était trop important pour être licencié.”

“Je ne sais pas si je me précipiterais pour acheter l’action dans ces conditions.”

ERIC SCHIFFER, PRÉSIDENT DE THE PATRIARCH ORGANIZATION, LOS ANGELES:

“Ce n’était certainement pas le dernier chapitre de l’histoire de Jensen. Je ne pensais pas que c’était la fin pour lui. L’entreprise qu’il a bâtie est d’une tout autre envergure. Pour les investisseurs du secteur technologique, Jensen est plus important qu’Elvis.”