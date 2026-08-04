ENQUÊTE IMMÉDIAT-Les premiers résultats trimestriels de SpaceX en tant que société cotée en bourse ont dépassé les attentes, mais les coûts liés à l'IA ont pesé sur le cours de l'action

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

SpaceX SPCX.O a publié mardi ses premiers résultats trimestriels en tant que société cotée en bourse, mettant en avant une hausse de 92% de son chiffre d’affaires , portée par la forte croissance de ses activités Starlink (Internet par satellite) et d’intelligence artificielle.

Le chiffre d’affaires du deuxième trimestre, clos en juin, a atteint 7,8 milliards de dollars, contre 4,1 milliards un an plus tôt, dépassant ainsi les estimations consensuelles qui s’établissaient à 6,9 milliards de dollars. La société a enregistré une perte de 9 centimes par action, inférieure à la perte de 26 centimes attendue par les analystes.

L'action a reculé de 4% en fin de séance mardi, après avoir progressé de 9,4% pendant la séance régulière.

Ce rapport était très attendu à Wall Street, en partie parce que la publication des résultats sera suivie cette semaine de la levée des restrictions sur 911 millions d’actions – un événement qui risque d’accentuer la pression déjà importante qui pèse sur le titre de la société d’Elon Musk, spécialisée dans les fusées et l’IA.

SpaceX a progressé de plus de 10% cette semaine, mais reste en dessous du cours de 135 dollars par action auquel la société avait levé 75 milliards de dollars en juin lors de la plus grande introduction en bourse de l’histoire. La baisse du titre signifie que 455 millions d’actions supplémentaires, qui auraient pu être débloquées cette semaine si le cours de SpaceX avait dépassé certains seuils fixés, ne pourront pas être libérées pour l’instant.

COMMENTAIRES:

BRIAN MULBERRY, STRATÈGE EN CHEF DES MARCHÉS CHEZ ZACKS INVESTMENT MANAGEMENT, GOLDEN, COLORADO:

“Les deux éléments qui m’ont le plus marqué sont le doublement du nombre d’abonnements à Starlink, qui est passé de 6 millions à 12 millions… et la hausse de 350% du chiffre d’affaires lié à l’IA. … Ces deux chiffres constituent sans conteste les données les plus impressionnantes.

“Je pense que la grande surprise positive d’aujourd’hui réside dans le fait que l’IA est déjà rentable. L’entreprise ne compte pas sur Starlink pour financer ses activités dans ce domaine. Je pense que c’est un élément essentiel de cette histoire.

“S’ils parviennent à consolider ce chiffre et à continuer de monétiser directement l’IA, cela atténuera véritablement nos inquiétudes concernant des dépenses d’investissement un peu trop importantes. Je pense que ce type de résultats va changer notre façon de voir les choses et pourrait nous inciter à avancer notre calendrier pour prendre une position.”

ADAM SARHAN, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE 50 PARK INVESTMENTS, NEW YORK:

“Ils ont clairement indiqué qu’il ne s’agissait pas d’une stratégie trimestrielle. La mission d’Elon s’inscrit dans le long terme… Il est tout à fait normal d’observer des fluctuations autour d’introductions en bourse très attendues au cours de la première année, voire des deux premières années, suivant leur entrée en bourse et le début des cotations.

“Le chiffre d’affaires a bondi de 92% mais les coûts liés à l’IA ont été élevés. Cela dit, le chiffre d’affaires a bondi, ce qui montre clairement qu’ils sont sur la bonne voie.

“Ils doivent toutefois satisfaire, voire dépasser, les attentes déjà très élevées de Wall Street, ce qui représente un défi considérable pour n’importe quelle entreprise, a fortiori pour une introduction en bourse extrêmement médiatisée.”