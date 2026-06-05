ENQUÊTE IMMÉDIAT-Les bons chiffres de l'emploi pour le mois de mai font grimper les rendements et les anticipations de taux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'économie américaine a enregistré un nouveau mois de forte croissance de l'emploi en mai confirmant que le marché du travail reprenait de la vigueur après avoir connu des difficultés l'année dernière, ce qui a entraîné une hausse des taux d'intérêt à court terme vendredi matin dans un contexte d'inflation liée au conflit avec l'Iran.

Les emplois non agricoles ont augmenté de 172.000 le mois dernier, après une hausse révisée à la hausse de 179.000 en avril, a indiqué vendredi le Bureau of Labor Statistics dans son rapport sur l'emploi très suivi. Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une augmentation de 85.000 emplois, après une hausse précédemment annoncée de 115.000 en avril.

Le taux de chômage est resté à 4,3% pour le troisième mois consécutif. L'amélioration de l'emploi reflète principalement la faiblesse des licenciements.

RÉACTION DES MARCHÉS:

ACTIONS: Les contrats à terme sur les indices boursiers américains s'orientaient vers une ouverture globalement en baisse, le Nasdaq Composite .IXIC reculant de 1,4% et le S&P 500 .SPX de 0,7%.

OBLIGATIONS: Les cours des bons du Trésor ont baissé, entraînant une hausse des rendements. Le rendement du bon à 2 ans US2YT=RR , qui est le plus sensible aux anticipations concernant la politique de la Réserve fédérale, a augmenté de 10 points de base pour atteindre 4,15%, tandis que le rendement du bon à 10 ans US10YT=RR a augmenté de 6 points de base pour atteindre 4,54%. PRÉVISIONS DE TAUX: Les contrats à terme sur taux d'intérêt américains ont bondi à la suite de ces chiffres, indiquant une probabilité de 65% d'un resserrement monétaire de la Fed en décembre, contre seulement 48% avant la publication du rapport sur l'emploi, selon les estimations de LSEG.

MARCHÉ DES CHANGES: L'indice du dollar a progressé de 0,1% à 99,53.

COMMENTAIRES:

MARC CHANDLER, STRATÈGE EN CHEF DES MARCHÉS, BANNOCKBURN GLOBAL FOREX, NEW YORK:

“La barre est très haute pour un changement de la Fed, et je ne pense pas que cela suffise. C'est la première réunion de Warsh, et je ne peux pas imaginer que la Fed relève ses taux lors de sa première réunion... je pense donc que cela pourrait limiter la hausse du dollar.” “Je continue de penser qu'il y a de bonnes chances d'une hausse avant la fin de l'année, mais il faudra voir.”

PETER CARDILLO, ÉCONOMISTE EN CHEF DES MARCHÉS, SPARTAN CAPITAL SECURITIES, NEW YORK

“C'est certainement une bonne surprise. Les 52.000 emplois créés dans le secteur public ne sont peut-être qu'une situation ponctuelle. Mais même en les retirant, le chiffre reste supérieur aux attentes du marché.

“Les salaires ont augmenté de 0,3%, ce qui correspond globalement aux prévisions, et n’indique aucun problème salarial sur le marché du travail. Le taux de chômage est resté inchangé à 4,3%, comme prévu, et le taux d’activité est inchangé.

“C'est un bon rapport, qui montre que le marché du travail a clairement survécu à son dernier ralentissement, et c'est une raison supplémentaire de penser que la prochaine décision de la Fed sera une hausse des taux d'intérêt.”

WILL COMPERNOLLE, STRATÈGE MACROÉCONOMIQUE, FHN FINANCIAL, CHICAGO:

“À l'approche de la réunion de la Fed, il est clair qu'elle peut se concentrer sur le risque d'inflation, mais je pense qu'il y aura même une frange influente du FOMC qui remettra en question le degré de restriction de la politique monétaire actuelle.

“Le taux de chômage est en baisse et l’inflation sous-jacente, même avant la guerre, était élevée et continue peut-être de s’accélérer. Et comme nous ne savons jamais vraiment où se situe la politique neutre, je pense que les arguments en faveur d’un resserrement monétaire, indépendamment du risque de guerre, sont devenus très pertinents. “Cela renforce l'argument en faveur de hausses de taux d’intérêt. Ce sentiment était déjà présent ce matin, car de nombreuses données économiques périphériques étaient plutôt solides et le discours dominant était que l’économie américaine allait survivre au choc énergétique, et que le développement de l’IA se poursuit indépendamment de l’évolution des taux ou du marché de l’énergie. Et maintenant que l'on observe trois mois de croissance de l'emploi… s'il y avait des inquiétudes concernant le marché du travail, je pense qu'elles se sont vraiment évaporées. ”

GARY SCHLOSSBERG, STRATÈGE DE MARCHÉ, WELLS FARGO INVESTMENT INSTITUTE, SAN FRANCISCO:

“Nous avons effectivement constaté une hausse des rendements. Il se peut que ce soit davantage la question des taux d’intérêt qui domine actuellement le marché des contrats à terme et celui des actions.

“Nous parlons d’une économie forte. Cela ne fait qu’ajouter au risque d’inflation provenant du Golfe. Cela rend difficile pour la Fed d’envisager ne serait-ce qu’une baisse des taux et pourrait même augmenter les chances – bien que nous ne le prévoyions pas encore – d’une hausse des taux par la Fed avant la fin de l’année, dans un contexte d’inflation susceptible de s’accélérer à partir de maintenant. Le seul frein pour la Fed aurait été un affaiblissement du marché du travail. Nous n'avons tout simplement pas constaté cela. La Fed est donc moins freinée dans sa volonté de relever les taux alors que l'inflation augmente.

“C'est une bonne nouvelle pour l'économie. C'est une mauvaise nouvelle car des pressions pourraient s'exercer en faveur d'une hausse des taux, ce qui créerait un vent contraire non seulement pour l'économie, mais aussi pour le marché boursier.”