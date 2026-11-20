ENQUÊTE IMMÉDIAT-Le Nasdaq plonge de 5 % au lendemain de l'entrée en bourse d'Anthropic, mais les investisseurs continuent de croire en l'IA

Les valeurs technologiques ont chuté vendredi, entraînant une baisse hebdomadaire de 10 % de l'indice composite Nasdaq .IXIC , la plus forte depuis 2020 , dépassant de peu le recul enregistré à la suite des annonces de droits de douane faites au printemps 2025 à l'occasion du Jour de la Libération.

Nvidia NVDA.O a chuté de 14 % vendredi et de 23 % sur la semaine après que Reuters a rapporté que la Securities and Exchange Commission enquêtait sur sa comptabilité. Anthropic ANT.O a reculé de 9 % après avoir plus tôt chuté de 14 % à la suite de son introduction en bourse très médiatisée , et l’indice des semi-conducteurs .SOX , qui regroupe les valeurs phares de l’IA, a perdu 11 % dans le cadre d’un mouvement général de fuite des risques .

Sur la journée, le Nasdaq a reculé de 5,3 %, le S&P 500 .SPX a perdu 3,7 % et l’indice de volatilité VIX .VIX , baromètre de la peur à Wall Street, a bondi de 33 % pour atteindre 37. Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans US10YT=RR a baissé de 12 points de base, à 4,93 %.

Malgré tout, les investisseurs ont pour la plupart déclaré qu’ils continuaient de croire dans le « AI trade », qui a propulsé les marchés à des niveaux records pas plus tard que le mois dernier.

COMMENTAIRES:

MICHAEL MONAGHAN, GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE ET ASSOCIÉ CHEZ FOUNDER ETFS, À DALLAS, AU TEXAS:

"À court terme, ce sont les sentiments qui déterminent les cours. À long terme, ce sont les fondamentaux. Actuellement, le marché vend d’abord et pose les questions ensuite. À notre avis, les fondamentaux restent solides, et nous nous attendons à ce que les cours les reflètent à terme."

GENE GOLDMAN, DIRECTEUR DES INVESTISSEMENTS CHEZ CETERA, À EL SEGUNDO, EN CALIFORNIE:

"Les résultats des fabricants de puces électroniques publiés cette semaine constituaient un test pour les bénéfices, et ils l’ont réussi. L’introduction en bourse d’une entreprise spécialisée dans l’IA hier est un test de valorisation, et avec un taux des obligations à 10 ans avoisinant les 5 % et la Fed qui continue de relever ses taux, les investisseurs se demandent dans quelle mesure l’engouement pour l’IA est déjà pris en compte dans les cours."

RICHARD SAPERSTEIN, DIRECTEUR DES INVESTISSEMENTS CHEZ TREASURY PARTNERS , NEW YORK:

"Le marché boursier connaît actuellement une réévaluation du secteur de l’IA, reflétant un contexte marqué par un ralentissement de la construction de centres de données, une réduction des sources de financement pour les projets liés à l’IA et une trajectoire plus modérée de la croissance des bénéfices liés aux technologies. Cette situation a été exacerbée par la crise de Nvidia et la victoire des démocrates aux élections de mi-mandat, qui ont porté un double coup dur à l’histoire de l’IA.

"Les investisseurs réduisent globalement leur exposition aux actions technologiques et liées à l’IA au profit de secteurs non technologiques, tels que la santé, l’énergie et les services publics.

"Au sein du secteur technologique, nous restons favorables aux hyperscalers, qui peuvent tirer parti d’un éventuel ralentissement de la construction de centres de données puisqu’ils en possèdent déjà un grand nombre, ainsi qu’à la cybersécurité, car la récente vague de cyberpannes accroît la demande pour leurs produits.

"Les investisseurs devraient maintenir leurs allocations à long terme sur les valeurs technologiques à grande capitalisation, car l’adoption de l’IA continuera de s’accélérer et de stimuler la croissance économique et la productivité. Un ralentissement des dépenses en IA prolongera le cycle sur une période plus longue. À court terme, les dépenses d’investissement des hyperscalers pourraient commencer à ralentir, générant ainsi des flux de trésorerie disponibles."

MARK HACKETT, STRATÈGE EN CHEF DES MARCHÉS CHEZ NATIONWIDE FINANCIAL, DOWNINGTOWN, PENNSYLVANIE:

"Le contexte actuel rappelle l’évolution du marché autour du Jour de la Libération et du déclenchement du conflit avec l’Iran. Ces événements s’étaient rapidement résolus, la réalité ne correspondant pas aux craintes: les investisseurs particuliers avaient alors massivement profité de la baisse pour acheter, et les indices avaient retrouvé des niveaux records en l’espace de quelques mois.

"Après des mois d’évolution rotative des cours, la récente correction semble s’être installée progressivement, puis soudainement. Une correction de capitulation pourrait finalement s’avérer constructive. Si cela se transforme en véritable purge, cela pourrait constituer la remise à zéro nécessaire pour améliorer les positions, le sentiment et les chances d’un rebond plus durable d’ici la fin de l’année. Le contexte fondamental reste solide, et le sentiment ainsi que les positions sont favorables d’un point de vue à contre-courant, mais il est difficile de repérer les planchers lorsque le marché est aussi émotionnel."

TIM GHRISKEY, STRATÈGE SENIOR EN GESTION DE PORTEFEUILLE CHEZ INGALLS & SNYDER À NEW YORK:

"Les taux d’intérêt remontent et nous observons des signes d’inflation à la consommation. La Fed devrait relever ses taux lors de la réunion de décembre, et peut-être aussi lors de celle de janvier. Les marchés financiers détestent la hausse des taux d’intérêt. C’est un remède souvent nécessaire pour endiguer l’inflation. Une grande partie de cette inflation est liée à l’énergie, notamment au pétrole, mais elle se répercute sur divers autres biens et services.

"De manière générale, vous savez, nous évoluons dans un contexte de hausse des taux d’intérêt. C’est le cas depuis un certain temps déjà, et le marché a en quelque sorte ignoré ce phénomène, mais il est bien là. Depuis la mi-octobre, lorsque la baisse a commencé, on y prête davantage attention. Les responsables de la Fed en parlent davantage. Nous avons eu beaucoup de déclarations de la Fed, en particulier cette semaine. C’est la question primordiale.

"L’autre enjeu concerne la technologie en général et l’IA. Cela tient en partie aux valorisations et en partie aux bouleversements chez Nvidia. C’était la plus grande entreprise du marché américain, ce qui n’est plus le cas aujourd’hui. Elle a connu cette période tumultueuse et souffre actuellement d’un manque de leadership. Il nous semble évident que la directrice financière, qui occupe le poste de directeur général par intérim tout en conservant ses fonctions de directrice financière et toutes ses autres responsabilités, est probablement un peu débordée par tout cela."

PHILIP PALUMBO, directeur général ET DIRECTEUR DES INVESTISSEMENTS, PALUMBO WEALTH MANAGEMENT, NEW YORK:

"À court terme, les marchés évoluent en fonction du sentiment, des émotions, des gros titres et des opinions des investisseurs sur ce qui pourrait se passer ensuite. La peur et l’incertitude peuvent faire baisser les cours, parfois très rapidement.

"Mais à long terme, ce qui importe le plus, c’est la valeur sous-jacente des entreprises que nous détenons. Leurs bénéfices, leurs flux de trésorerie, leurs avantages concurrentiels et leur capacité de croissance déterminent en fin de compte leur valeur à long terme. C’est sur cela que nous continuons de concentrer notre attention."

JIM AWAD, DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT CHEZ CLEARSTEAD ADVISORS LLC À NEW YORK:

"On observe une crainte concernant la croissance économique en raison de la destruction de richesse sur les marchés boursiers, des craintes d’un ralentissement des dépenses en intelligence artificielle et de la crainte que les problèmes de Nvidia ne se répercutent au-delà de l’entreprise elle-même. On n’a donc pas encore constaté de ralentissement significatif des estimations de bénéfices pour l’année prochaine. Mais cela s’ensuivrait naturellement si ces turbulences devaient perdurer. Je m’attends toutefois à ce que ces turbulences passent, que les cours boursiers se redressent et que, dans l’ensemble, les taux d’intérêt soient plus élevés au cours des prochains mois."

LAWRENCE GILLUM, STRATÈGE EN CHEF DES TITRES À REVENU FIXE CHEZ LPL FINANCIAL, FORT MILL, CAROLINE DU SUD:

"Pour l’instant, nous pensons qu’il s’agit plutôt d’un phénomène de nature technique et pas nécessairement d’un sujet de préoccupation général. Nous continuons de penser que la tendance liée à l’IA a encore de beaux jours devant elle. Nous estimons donc qu’il ne s’agit pas, pour ainsi dire, de l’éclatement d’une bulle. Il s’agit simplement de préoccupations croissantes, auxquelles s’ajoute le fait que nous sommes à cette période de l’année.

"De nombreux investisseurs cherchent à préserver leurs gains de l’année. Ils préfèrent donc vendre maintenant et se poser des questions plus tard. Cela n’aide pas vraiment. Tous ces facteurs exercent potentiellement une pression à la baisse sur les marchés boursiers. Mais cela s’est avéré bénéfique pour le marché des bons du Trésor, qui bénéficie d’un statut de valeur refuge.

"Le compte-rendu de la Fed a été publié cette semaine et suggère que la Fed est assez unanime quant à la nécessité d’une hausse des taux d’intérêt. Nous pensons donc toujours que cela va probablement se produire. L’un des facteurs qui soutient les perspectives de croissance et d’inflation, du moins du point de vue des marchés obligataires, est l’importance du coup de pouce que les investissements en IA ont apporté à la croissance économique.

"Si ces investissements ralentissent légèrement, la croissance économique pourrait alors ralentir un peu, l’inflation baisser légèrement, et la Fed n’aura peut-être pas à relever ses taux de manière aussi agressive que ce que les marchés anticipent. Dans ce scénario, cela profiterait également aux marchés des bons du Trésor… La situation est peut-être un peu plus préoccupante du point de vue de la croissance économique, mais nous ne pensons pas qu’une récession soit à craindre dans un avenir proche."