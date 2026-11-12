ENQUÊTE IMMÉDIAT-Le conseil d'administration de Nvidia se réunit pour décider de l'avenir du directeur général Huang, selon une source

Le conseil d’ NVDA.O de Nvidia se réunit mercredi pour décider s’il convient de démettre de ses fonctions le directeur général d’ , Jensen Huang, a déclaré à Reuters une source proche du dossier, alors que le premier fournisseur mondial de processeurs d’IA est aux prises avec des informations faisant état de deux relations extraconjugales impliquant son dirigeant de longue date.

Nvidia n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire concernant la réunion du conseil d’administration.

Le Wall Street Journal a rapporté mercredi que le conseil d’administration de Nvidia s’apprêtait à démettre M. Huang de ses fonctions, citant des sources proches du dossier.

Voici quelques réactions à cette information :

SHAY BOLOOR, STRATÈGE EN CHEF DES MARCHÉS, FUTURUM EQUITIES

« Je pense que le marché doit faire la distinction entre la crise de direction et les activités réelles de Nvidia, car la demande pour Blackwell, la feuille de route Rubin, l’expansion des réseaux et l’écosystème CUDA étaient déjà solidement établis bien avant ce fiasco; je ne vois donc pas les revenus des 12 à 18 prochains mois disparaître soudainement si Jensen venait à partir.

« Ma plus grande inquiétude concerne la prochaine décennie, car Jensen n’est pas simplement le directeur général de Nvidia: c’est la personne qui a toujours su anticiper l’évolution de l’informatique avant même que les clients ne se rendent compte qu’ils avaient besoin de ces technologies. Remplacer cette vision stratégique au sein d’une entreprise articulée autour d’une soixantaine de collaborateurs directs et dépourvue de numéro deux évident représente un défi colossal.

« Si une transition s’avère nécessaire, Ian Buck est le candidat interne le plus solide à long terme, compte tenu de son rôle dans la création de CUDA et à la tête de l’activité hyperscale de Nvidia; quant à René Haas, directeur général d’Arm, c’est un candidat externe qui mérite d’être pris en considération, compte tenu de ses sept années passées chez Nvidia. »

JUN BEI LIU, GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE PRINCIPAL, TEN CAP

« Il est le visage de Nvidia, et Nvidia a été au cœur du développement de l’IA.

« Et si l’on examine le nombre de nouvelles entreprises de centres de données cloud qui ont été financées dans ce monde de financement circulaire, on constate que c’est pratiquement Nvidia qui est à l’origine de toutes ces initiatives. Je pense donc que cela a des implications assez significatives pour l’avenir.

« Vont-ils continuer à fournir autant de financement? Le « néocloud » restera-t-il une priorité pour eux? Il y a tout simplement beaucoup d’incertitudes à venir… pas seulement pour Nvidia, mais pour l’ensemble du secteur de l’IA, le financement circulaire, le développement de l’IA, ainsi que toutes les entreprises dans lesquelles ils co-investissent et qu’ils soutiennent. »

NICK TWIDALE, ANALYSTE EN CHEF DES MARCHÉS, ATFX GLOBAL

« Je pense qu’il va quitter l’entreprise et qu’ils sont probablement en pleine transactions en ce moment, tout en menant une campagne de relations publiques musclée pour rassurer les investisseurs sur le fait que Nvidia restera le leader du marché à l’avenir sans lui — même si je soupçonne qu’il occupera un rôle de consultant à l’avenir. Je pense que la réaction initiale à sa démission va encore faire chuter le cours de l’action… même si cela est déjà largement pris en compte dans le cours actuel.

« Le secteur de l’IA dans son ensemble semble toutefois solide dans le contexte favorable actuel. Nous pourrions donc assister à une réaction négative initiale avant que les investisseurs ne se tournent vers d’autres acteurs du secteur de l’IA à la recherche d’une meilleure valeur. »

CHARU CHANANA, STRATÈGE EN CHEF DES INVESTISSEMENTS, SAXO

« Il semble que les investisseurs doivent désormais accorder une plus grande probabilité au risque d’un changement de direction chez Nvidia. Cela crée une nouvelle source d’incertitude. Une incertitude plane également sur les implications d’un tel changement pour les plans d’affaires de Nvidia, notamment en Chine, et sur la question de savoir si un nouveau dirigeant poursuivra la vision stratégique globale de Huang.

« Les atouts de Nvidia en matière de technologie et d’ingénierie ne disparaîtront pas du jour au lendemain. Mais tant que la situation ne sera pas plus claire concernant la direction, les enquêtes et les implications pour ses activités en Chine, les investisseurs pourraient se montrer moins disposés à payer la même prime pour sa croissance future. »

JOSH GILBERT, ANALYSTE PRINCIPAL, ETORO

« Le marché n’ayant connu Nvidia qu’avec Huang à sa tête, déterminer sa valeur sans lui ne se fera pas du jour au lendemain. Rien de tout cela ne change le nombre de puces que les géants de la tech souhaitent acheter, mais les investisseurs recherchent autant de certitude au sommet que de croissance, et pour l’instant, Nvidia ne peut offrir qu’une seule de ces deux choses. Les marchés ont déjà dû faire face à des scandales impliquant des directeur général, mais jamais au sein d’une entreprise aussi essentielle au plus grand thème d’investissement au monde. »

JAKE DOLLARHIDE, DIRECTEUR GÉNÉRAL, LONGBOW ASSET MANAGEMENT

« La situation semble mauvaise sous tous les angles. Je pense que le conseil d’administration ne le limogera pas tant qu’il n’aura pas trouvé une personnalité de premier plan, une figure reconnue du secteur technologique, pour le remplacer… Le conseil se dit qu’il faut viser un coup de maître, au moins pour le poste de directeur général par intérim, voire pour le remplacement définitif.

« En fin de compte, n’oublions pas que la puce Nvidia est la pièce maîtresse de l’histoire de l’IA. Ainsi, que Jensen Huang soit là ou non, elle restera la pièce maîtresse de l’histoire de l’IA à l’échelle mondiale, mais particulièrement ici, aux États-Unis. Nvidia restera donc la pièce maîtresse absolue de l’univers de l’IA tel que nous le connaissons. »

CHRIS WESTON, DIRECTEUR DE LA RECHERCHE CHEZ PEPPERSTONE

« C’est l’homme qui dispose de tous les contacts… auprès des Chinois, des Japonais, des Coréens… On s’attend à ce qu’ils nomment quelqu’un qui dispose de relations similaires et que la transition se fasse sans heurts.

« Cela signifie simplement qu’ils ont un petit problème de relations publiques et qu’il pourrait y avoir certaines contraintes au niveau gouvernemental. Mais la nouvelle personne qui va arriver ne va pas compromettre leur gamme de produits.

« On observe également une hausse des cours après clôture chez AMD et Broadcom. Il est donc clair que ces autres fabricants vont gagner des parts de marché.

»(Et) si Trump, voire les démocrates… avaient placé Nvidia sous les feux de la rampe et souhaitaient utiliser Nvidia comme un pion politique entre la Chine et les États-Unis, ils ont désormais toutes les raisons de s’en prendre durement à cette entreprise. »

GIL LURIA, DIRECTEUR GÉNÉRAL, D.A. DAVIDSON & CO

« Le départ immédiat de M. Huang pourrait poser problème à Nvidia, car l’entreprise ne dispose pas d’un plan de succession. Les investisseurs s’attendraient à ce que le conseil d’administration assume ses responsabilités fiduciaires. Si M. Huang a enfreint la loi ou violé les politiques de l’entreprise, le conseil d’administration est susceptible d’agir dès qu’il disposera de preuves. »

BRUCE ZARO, DIRECTEUR GÉNÉRAL, GRANITE WEALTH MANAGEMENT

« C’est Jensen qui a mené la formidable ascension de Nvidia… Il en a été le fer de lance, mais l’entreprise compte 42 000 employés, et je suppose que la question est la suivante: quelqu’un pourra-t-il prendre la relève si Jensen doit démissionner ou est contraint de partir? Quelqu’un pourra-t-il prendre le relais et jouer le rôle d’ambassadeur qu’il a incarné auprès des centres de données? Je suppose que c’est la question à laquelle on répondra avec le temps. »