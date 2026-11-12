ENQUÊTE IMMÉDIAT-Jensen Huang, directeur général de Nvidia, quitte ses fonctions

Jensen Huang, directeur général de Nvidia NVDA.O , quitte ses fonctions , privant ainsi le secteur de l’IA d’un fervent défenseur et jetant une ombre sur l’avenir du fabricant de puces qu’il a transformé en une véritable puissance de l’IA.

La directrice financière, Colette Kress , assurera l'intérim à la tête de l'entreprise pendant que Nvidia recherche un successeur permanent, a annoncé jeudi la société. M. Huang, qui a cofondé Nvidia et en est le quatrième actionnaire avec une participation d'environ 3,61 %, ne siégera plus au conseil d'administration.

Voici quelques réactions à cette nouvelle :

DAN SHEEHAN, DIRECTEUR DE LA GESTION DE PORTEFEUILLE CHEZ TELOS WEALTH ADVISORS, CHARLOTTE, CAROLINE DU NORD:

“Son (Le départ de Jensen Huang) soulèvera également de nouvelles questions concernant les circuits de financement au sein du secteur de l’IA et pourrait créer des opportunités pour des concurrents tels qu’AMD, Broadcom et Marvell, alors que les clients envisagent de diversifier leurs fournisseurs.

Nvidia a perdu l’homme qui a contribué à créer la révolution de l’IA, mais elle n’a pas perdu la technologie qui la sous-tend. Le prochain directeur général hérite d’une entreprise extraordinaire, mais aussi d’un héritage parmi les plus difficiles à assumer de l’histoire des entreprises.”

SUSANNAH STREETER, STRATÈGE EN CHEF DES INVESTISSEMENTS, WEALTH CLUB, BRISTOL, ANGLETERRE

“Même le statut de superstar de Jensen Huang n’a pas pu éclipser l’impact du scandale sur la réputation de Nvidia.

Colette Kress va occuper le poste de directeur général par intérim. Je pense qu’elle sera perçue comme une valeur sûre. Je crois qu’elle travaille dans l’entreprise depuis environ 13 ans et qu’elle vient d’accéder à un poste de direction stable, mais elle ne jouit pas d’une notoriété internationale.

Elle aura sans doute du mal à nouer des liens commerciaux aussi solides, et Nvidia va désormais entrer dans une période d’incertitude concernant ses priorités stratégiques, sa politique tarifaire et ses accords d’approvisionnement.”

MICHAEL LANDSBERG, DIRECTEUR DES INVESTISSEMENTS, LANDSBERG BENNETT PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, FLORIDE

“La démission de Jensen Huang est le pire scénario possible dans toute cette saga, car il n’était pas seulement un dirigeant, mais un visionnaire pour l’entreprise. Même si la directrice financière Colette Kress est très compétente et respectée, de grandes interrogations subsistent quant à la manière dont l’innovation chez Nvidia va évoluer sans Jensen.

Le cours de l’action reflète désormais une décote liée au leadership, la “prime Jensen” s’étant évaporée. S’il est possible que Nvidia parvienne à traverser cette tempête, cela prendra probablement du temps et nous nous attendons à ce que le titre reste sous pression pendant un certain temps.”

KATHLEEN BROOKS, DIRECTRICE DE RECHERCHE, XTB, LONDRES

“Le plus important, c’est que cela laisse l’entreprise véritablement à la dérive. Personne ne sait vraiment à quoi s’attendre de la part d’un éventuel successeur.

Cela plonge le secteur de l’IA dans un peu plus de confusion. Il n’y a personne qui soit un fervent défenseur de l’IA au même titre que l’était Jensen Huang. Il n’y a pas non plus ces liens avec les gouvernements, alors que Jensen Huang disposait d’énormes relations auprès des gouvernements du monde entier. Il était en quelque sorte le “banquier central” de l’IA, ou plutôt Nvidia l’était, et cela a probablement disparu désormais aussi.”

ART HOGAN, STRATÈGE EN CHEF DES MARCHÉS, B RILEY WEALTH, NEW YORK:

“Jensen Huang a pris la bonne décision en démissionnant de son poste de directeur général. Alors que l’affaire ne cessait de se compliquer, la nomination de la directrice financière Colette Kress au poste de directeur général par intérim est également une bonne nouvelle, car de nombreuses questions se posaient quant à savoir qui prendrait la relève à court terme, et nous avons désormais des réponses à ce sujet.

Et je pense que la suite de cette affaire, notamment pour savoir qui était au courant de ce qui se passait, prendra des semaines à se dérouler. Mais j’ai en quelque sorte l’impression qu’à ce stade, d’après ce que nous savons, la société a probablement déjà intégré certains des scénarios les plus pessimistes dans ses cours.”

CHRIS ZACCARELLI, DIRECTEUR DES INVESTISSEMENTS, NORTHLIGHT ASSET MANAGEMENT, CAROLINE DU NORD

“On pourrait observer une certaine volatilité avec la chute du cours de Nvidia, tandis que certains concurrents pourraient voir leur cours progresser, car d’autres entreprises pourraient gagner des parts de marché. Dans l’ensemble, cependant, cela ne devrait pas nécessairement modifier la trajectoire sur laquelle nous étions engagés.”

“Les entreprises qui s’appuient sur la technologie, les puces et les capacités de production de Nvidia ne devraient pas être affectées. Nvidia maintiendra son niveau de production, et les autres entreprises pourront toujours compter sur elle… La seule chose qui pourrait changer au cours des prochaines années est la stratégie de financement de Nvidia. Le nouveau directeur général pourrait adopter une approche différente vis-à-vis de l’écosystème global, ce qui pourrait modifier la manière dont Nvidia finance ses clients ou ses fournisseurs. Cela reste à voir.”

LINDSEY STEWART, DIRECTRICE DU CONTENU DESTINÉ AUX INVESTISSEURS INSTITUTIONNELS, MORNINGSTAR, LONDRES:

“Le départ soudain de l’un des directeurs généraux les plus influents au monde illustre à quel point une structure de gouvernance non conventionnelle peut rapidement devenir une source de risque, et souvent de réelles pertes, pour les investisseurs.

Alors que le cours de l’action Nvidia a explosé ces dernières années, très peu de gens s’interrogeaient en profondeur sur la planification de la succession du directeur général, la composition et la remise en question du conseil d’administration, ou encore la supervision des aspects géopolitiquement sensibles de la stratégie de l’entreprise. Désormais, toutes ces questions seront au cœur des débats, peut-être pas seulement pour Nvidia, mais aussi pour d’autres entreprises dirigées par leur fondateur, comme Anthropic, Meta Platforms et SpaceX.”

JOE SALUZZI, ASSOCIÉ ET CO-DIRECTEUR DU TRADING D’ACTIONS CHEZ THEMIS TRADING À CHATHAM, DANS LE NEW JERSEY

“Nvidia est souvent qualifiée de “banque de l’IA”. Elle vous vend des puces et vous prête de l’argent. Si elle doit prendre du recul en raison de la situation actuelle, cela coupera-t-il les financements destinés aux petites entreprises qui en ont besoin? La question reste ouverte.

Certains responsables de centres de données m’ont confié qu’ils pouvaient acheter des puces auprès d’autres entreprises, à condition que celles-ci soient en mesure de les fournir. Si tel est le cas, le secteur de l’IA continue de fonctionner, les entreprises poursuivent la construction de centres de données, et la vie suit son cours. Mais s’il y a une pénurie d’approvisionnement, alors le problème se pose.

Cela pourrait aussi simplement ralentir la machine de l’IA. Le Congrès et d’autres acteurs ont exprimé des inquiétudes quant à la vitesse de développement de l’IA et à l’existence de contrôles et de réglementations appropriés. Peut-être qu’un événement comme celui-ci ralentit le processus, permet à tout le monde de reprendre son souffle et agit comme une sorte de réglementation sans réglementation.”

STEVE SOSNICK, ANALYSTE EN CHEF DES MARCHÉS, INTERACTIVE BROKERS, CONNECTICUT

“Il est très difficile de présenter cela comme une bonne nouvelle pour Nvidia . La situation est délicate pour le secteur technologique en ce moment, car non seulement la technologie de Nvidia est au cœur du déploiement de l’IA, mais si cela freine sa capacité à générer des flux de trésorerie au même rythme qu’auparavant, cela devient problématique.

Les accords interdépendants que Nvidia a conclus avec une grande partie du secteur soulèvent la question de savoir si cela a créé davantage de stabilité ou davantage de fragilité… Il y aura des enquêtes. Les républicains ne mèneront peut-être pas beaucoup d’enquêtes, mais avec un nouveau Congrès démocrate, je suis sûr qu’il y aura toutes sortes d’enquêtes pour déterminer s’il y a eu violation des contrôles à l’exportation, si cela a été fait à la connaissance du ministère du Commerce et ce que le département d’État savait à ce sujet.”

DANIELA HATHORN, ANALYSTE DE MARCHÉ SENIOR CHEZ CAPITAL.COM, ROYAUME-UNI

“Les investisseurs tentent de comprendre ce que cela signifie exactement pour l’avenir de l’entreprise. Ils nomment quelqu’un à titre intérimaire juste pour assurer la transition. Il s’agit simplement d’une inquiétude quant à ce que cette transition à la tête de l’entreprise implique pour celle-ci, et si cela va changer grand-chose.

Il y a là un risque majeur, car Jensen était considéré comme une sorte de figure de proue de l’IA, non seulement chez Nvidia, mais de manière générale. Et son départ ajoute en quelque sorte un peu de nervosité au marché à l’approche de la publication des résultats la semaine prochaine et, bien sûr, en pleine crise du secteur de l’IA que nous traversons actuellement. Cela ne fait donc qu’ajouter une couche supplémentaire à cette incertitude et à ces inquiétudes qui s’accumulent sur le marché.”

GIL LURIA, DIRECTEUR GÉNÉRAL, DA DAVIDSON, PORTLAND

“Colette Kress est très respectée par les investisseurs et devrait être en mesure de guider Nvidia à travers cette période difficile. La tâche s’annonce ardue, car Nvidia a toujours été dirigée par son fondateur depuis sa création et M. Huang concentrait une grande partie du pouvoir décisionnel.”