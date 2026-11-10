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ENQUÊTE IMMÉDIAT-Anthropic vise une valorisation de 1 000 milliards de dollars lors de son introduction en Bourse, un test décisif pour le marché de l'IA
information fournie par Reuters 10/11/2026 à 13:12

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L'introduction en Bourse d'Anthropic devrait permettre de lever jusqu'à 64,4 milliards de dollars, selon un document réglementaire publié mardi, mettant à l'épreuve la confiance de Wall Street dans l'essor de l'IA alors que les inquiétudes quant à ses risques ne cessent de croître.

La société vise une valorisation pouvant atteindre 1 020 milliards de dollars, selon les calculs de Reuters basés sur le nombre d'actions en circulation indiqué dans le document.

Reuters a révélé en exclusivité mardi qu'Anthropic et certains de ses investisseurs envisageaient de vendre des actions dans une fourchette de prix indicative comprise entre 70 et 78 dollars par action.

La société lance une tournée de présentation en vue d’une vente d’actions historique qui devrait servir de référence pour le secteur, après des années d’engouement qui ont alimenté un afflux massif de capitaux vers les entreprises spécialisées dans l’IA.

COMMENTAIRES:

FIONA CINCOTTA, ANALYSTE DE MARCHÉ SENIOR, CITY INDEX, LONDRES

"C’est un peu en deçà des premières estimations, qui tablaient sur environ 69 milliards et qui avaient été communiquées plus tôt ce matin, mais qui ont ensuite été jugées inexactes.

Et je pense que, compte tenu de la volatilité et des inquiétudes concernant l’IA que nous avons observées notamment la semaine dernière, ce chiffre est en réalité plutôt optimiste. Il montre que la société reste plutôt confiante quant aux perspectives de l’IA et qu’elle estime manifestement que la demande sera au rendez-vous."

IPEK OZKARDESKAYA, ANALYSTE SENIOR CHEZ SWISSQUOTE BANK, GENÈVE, SUISSE

"Ce à quoi nous assistons, c’est essentiellement une réévaluation de la valeur d’Anthropic dans un contexte plus difficile pour l’IA. L’entreprise continue d’afficher une croissance impressionnante, mais les investisseurs se concentrent de plus en plus sur le coût de cette croissance. Le passage d’une valorisation de 2 000 milliards de dollars au niveau actuel reflète un changement d’orientation: l’accent n’est plus mis uniquement sur la croissance du chiffre d’affaires, mais sur les engagements financiers importants et les dépenses nécessaires pour la soutenir."

"Le moment choisi pour cette introduction en Bourse est significatif, car les investisseurs accordent désormais beaucoup plus d’importance aux coûts liés au développement de l’IA qu’au cours des dernières années. Les incertitudes politiques et réglementaires, associées à un contexte de hausse des taux d’intérêt, ont également soulevé des questions quant aux futures dépenses en matière d’IA. En conséquence, de nombreux investisseurs considèrent l’introduction en Bourse d’Anthropic comme un test important de l’appétit pour les investissements liés à l’IA."

MICHAEL BAKER, RESPONSABLE DES CLIENTS PREMIUM AU ROYAUME-UNI CHEZ CAPITAL.COM, LONDRES

"Il faut se constituer une base de clientèle durable, prête à payer ces factures considérables, tant du côté des particuliers que des entreprises; c’est ce qu’Anthropic devra assurer. Parallèlement, l’entreprise doit faire face aux coûts des puces et des centres de données tout en continuant à proposer des modèles compétitifs et à surpasser ses principaux concurrents chinois."

"C’est une valorisation colossale, et je pense qu’il faudra beaucoup d’efforts pour convaincre les investisseurs qu’elle correspond à un prix juste."

(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)

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