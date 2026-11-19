L'introduction en bourse d'Anthropic ( ANT.O ) s'annonce comme un véritable succès dès le premier jour, après la levée de fonds record réalisée par ce laboratoire d'IA .

Jeudi, les actions cotées à plus de 30% au-dessus de leur prix d’offre laissaient présager une ouverture probable à 111 dollars par action, un niveau qui conférerait à l’entreprise une capitalisation boursière de 2.000 milliards de dollars. Mercredi soir, la société a fixé le prix de son offre au-dessus de la fourchette prévue et a augmenté le nombre d’actions mises en vente, valorisant ainsi le créateur du chatbot Claude à 1.500 milliards de dollars et balayant les inquiétudes concernant la santé de l’un des piliers du boom de l’intelligence artificielle.

Les actions du secteur de l’IA ont affiché des résultats mitigés, les investisseurs s’interrogeant sur l’impact de la hausse des taux d’intérêt sur un secteur qui a pris son essor à l’ère de l’argent facile, une époque qui semble désormais révolue.

RÉACTION DES MARCHÉS:

BOURSE AMÉRICAINE: Les principaux indices ont affiché des résultats mitigés après une ouverture en hausse, le Nasdaq <. IXIC> progressant de 0,5% après avoir grimpé jusqu’à 2% après l’ouverture, tandis que le S&P 500 .SPX reculait de 0,1% après avoir gagné près de 1% plus tôt dans la séance.

OBLIGATIONS: Les rendements des bons du Trésor américain sont restés pratiquement inchangés, le rendement à 2 ans US2YT=RR restant stable à 4,8% et le rendement à 10 ans US10YT=RR restant stable à 5,066%.

MARCHÉ DES CHANGES: L'indice du dollar =USD reculait de 0,03% à 103,79.

COMMENTAIRES:

MICHAEL ROSEN, DIRECTEUR DES INVESTISSEMENTS, ANGELES INVESTMENTS, SANTA MONICA, CALIFORNIE:

“L’introduction en bourse d’ANT a suscité une forte demande, ce qui a donné un coup de fouet à court terme au moral de l’écosystème de l’IA. Mais cela ne change rien à certains des défis fondamentaux qui ont surgi avec le départ de Jensen Huang chez Nvidia ou la réticence politique vis-à-vis du développement des centres de données et de l’IA en général. “La demande en puissance de calcul reste forte; ce secteur n’est donc pas menacé d’effondrement imminent, mais on assiste à un rééquilibrage entre les gagnants et les perdants marginaux parmi les investisseurs, ceux qui disposent déjà d’une puissance de calcul étant en position de force par rapport à ceux qui n’en ont pas. Ainsi, les hyperscalers, dotés de bilans et de flux de trésorerie solides, pourraient être mieux positionnés que ceux qui sont davantage exposés à la croissance pure liée au déploiement des centres de données. “Nous continuons à insister auprès des investisseurs sur le fait que, historiquement, les avancées technologiques disruptives favorisent les entreprises capables d’exploiter ces nouvelles technologies pour créer de nouveaux produits et services, plutôt que celles qui se contentent de fournir ces technologies. Parmi ces bénéficiaires, certaines seront des entreprises existantes particulièrement adaptables, mais beaucoup seront des entreprises entièrement nouvelles, en cours de création ou qui n’ont pas encore vu le jour. Les investisseurs devraient adapter leur approche d’investissement afin de s’aligner sur la thématique de l’adaptation réussie à cette technologie disruptive.”

TALLEY LEGER, STRATÈGE EN CHEF DES MARCHÉS, WEALTH CONSULTING GROUP, KEYPORT, NEW JERSEY:

“Bien qu’Anthropic représente une infrastructure d’IA de premier plan, avec une dynamique de chiffre d’affaires impressionnante, il ne s’agit pas d’une opportunité prudente de “rachat à tout prix” pour les clients particuliers de gestion de patrimoine… Nous apprécions le récit autour de l’IA d’entreprise, mais nous n’apprécions pas de surpayer sous l’effet du sentiment du marché. La patience est une stratégie. Il faut laisser la volatilité initiale s’apaiser, attendre la fin de la période de blocage et laisser l’entreprise publier ses résultats financiers pendant deux à trois trimestres avant de prendre position… L’histoire montre que les investisseurs particuliers qui achètent des introductions en bourse technologiques très attendues dès le premier jour sous-performent systématiquement les indices boursiers généraux sur un horizon de trois ans, une fois que l’effervescence initiale s’est estompée.”

SHAWN SNYDER, STRATÈGE ÉCONOMIQUE, POTOMAC FUND MANAGEMENT, BETHESDA, MARYLAND:

“L’introduction en bourse d’Anthropic pourrait donner un coup de pouce bien nécessaire au moral de l’ensemble de l’écosystème de l’IA, car cette opération suscite indéniablement un enthousiasme considérable parmi les investisseurs. Cependant, l’engouement pour l’IA se heurte de plus en plus aux inquiétudes liées à la hausse du coût du capital, d’autant plus que certains responsables de la Réserve fédérale évoquent la possibilité d’une hausse des taux de 50 points de base en décembre. Des débuts réussis pourraient redonner le moral, même s’il pourrait s’avérer plus difficile de maintenir cet enthousiasme. “Au cours des 6 à 12 prochains mois, l’indicateur que nous surveillerons est l’ampleur du marché boursier de l’IA par rapport à l’ensemble du secteur technologique. La volatilité autour de l’IA est encore souvent décrite comme de la nervosité des investisseurs plutôt que comme une peur avérée. À notre avis, le premier signe indiquant que l’enthousiasme pour l’IA a atteint son apogée ne sera peut-être pas un ralentissement des dépenses dans ce domaine, mais le moment où les investisseurs cesseront de récompenser les entreprises simplement parce qu’elles sont associées à l’IA.”

MARK HACKETT, STRATÈGE EN CHEF DES MARCHÉS, NATIONWIDE FINANCIAL, PHILADELPHIE:

“Le sentiment et les positions se sont modifiés à un rythme effréné sur le marché de l’IA. Il n’est pas surprenant qu’Anthropic soit très attendu, car c’est un leader, tandis que le scepticisme concerne davantage les acteurs les plus spéculatifs et les plus risqués. L’évolution actuelle du marché de l’IA montrera si les investisseurs engagent de nouveaux capitaux ou s’ils se contentent de réaffecter des fonds provenant d’ailleurs. La vigueur des concurrents et des entreprises complémentaires serait un signe encourageant indiquant que la vague de ventes touche à sa fin, mais leur faiblesse laisserait entrevoir une tout autre situation.”

GIL LURIA, RESPONSABLE DE LA RECHERCHE TECHNOLOGIQUE, D.A. DAVIDSON, PORTLAND, OREGON:

“L’introduction en bourse d’Anthropic est déterminante pour le cycle d’investissement dans l’IA. Une introduction réussie pourrait prolonger le cycle de plusieurs années, tandis qu’un échec risquerait de freiner les investissements. Des signes indiquant que l’introduction en bourse se prépare bien seraient très positifs pour les autres titres liés à l’IA.”

JOE ZIDLE, STRATÈGE EN CHEF DES MARCHÉS, CRESSET, NEW YORK:

“Les introductions en bourse marquantes ont tendance à signifier des tournants dans le sentiment des marchés; j’interprète donc le succès d’ANT comme un signe de confiance dans la voie à suivre. Les investisseurs particuliers sont prêts à payer le prix fort, ce qui montre que le débat est passé de “Est-ce réel?” à “Qui va capter la valeur?”. C’est un débat bien plus sain pour l’ensemble de l’écosystème de l’IA.”