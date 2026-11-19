L'introduction en bourse d'Anthropic ANT.O a connu une envolée dès son premier jour , après la levée de fonds record réalisée par ce laboratoire d'IA , éclipsant ainsi une nouvelle journée difficile à Wall Street .

Jeudi, l’action a ouvert à 111,50 dollars, soit plus de 30 % au-dessus de son prix d’introduction, conférant brièvement à Anthropic une capitalisation boursière de 2 000 milliards de dollars — un niveau que seules quelques entreprises cotées aux États-Unis ont dépassé. En atteignant ce niveau dès l’ouverture jeudi, la société a devancé son concurrent SpaceX SPCX.O , dont la valeur lors de son introduction en bourse en juin avait atteint 1 960 milliards de dollars.

L’action a clôturé en hausse de 17 %, à 97,17 dollars, ce qui porte la valorisation de l’entreprise à environ 1 770 milliards de dollars sur une base entièrement diluée.

Mercredi soir, la société a fixé le prix de son introduction en bourse au-dessus de la fourchette prévue et a augmenté le nombre d’actions mises en vente, valorisant initialement le créateur du chatbot Claude à 1 500 milliards de dollars et faisant fi des inquiétudes concernant la santé de l’un des piliers du boom de l’intelligence artificielle.

Ailleurs, les actions étaient nettement dans le rouge, enregistrant une sixième journée de baisse consécutive. Les trois principaux indices américains ont chuté, les investisseurs s’interrogeant sur l’impact de la hausse des taux d’intérêt sur un marché haussier qui avait débuté à l’ère de la politique monétaire accommodante, une époque qui semble désormais révolue. Le géant des puces électroniques AMD AMD.O a chuté de 8 % après qu’un rapport du vendeur à découvert Huntersbrook a soulevé des questions concernant les relations de l’entreprise avec la Chine.

RÉACTION DES MARCHÉS:

BOURSE AMÉRICAINE: Les principaux indices ont reculé après avoir ouvert en hausse, le Nasdaq <. IXIC> reculant de 2,3 % après avoir progressé de 2 % à l’ouverture, et le S&P 500 .SPX reculant de 2 % après avoir progressé de près de 1 % plus tôt dans la séance.

OBLIGATIONS: Les rendements des bons du Trésor américain ont reculé parallèlement au recul des actions , le rendement à 2 ans US2YT=RR s'établissant à 4,76 %, en baisse de 4 points de base , et le rendement à 10 ans US10YT=RR s'établissant à 5 , 048 % , en baisse de 1,8 point de base .

MARCHÉ DES CHANGES: L'indice du dollar =USD a progressé de 0, 08 % à 103,9.

COMMENTAIRES:

WARREN GIBBON, DIRECTEUR DES INVESTISSEMENTS CHEZ BFA FAMILY OFFICES À BOSTON:

« Le premier jour de cotation d’Anthropic en tant que société cotée en bourse constitue un indicateur majeur pour le secteur de l’IA. Il permet d’évaluer quotidiennement le prix que les investisseurs privés ont payé, jusqu’à présent, pour l’une des principales entreprises du secteur de l’IA. Quelle que soit l’évolution du cours de l’action, il s’agit d’une information précieuse.

« En tant qu’investisseurs rigoureux, nous nous concentrons sur les facteurs de création de valeur à long terme. Cela inclut l’évolution des flux de trésorerie de l’entreprise au cours des prochaines années, à mesure qu’elle développe son infrastructure pour soutenir sa croissance future. Parallèlement, nous en apprendrons beaucoup plus sur l’omniprésence de l’IA et sur la manière dont les modèles d’Anthropic rivalisent avec les autres offres. »

ELLEN HAZEN, STRATÈGE EN CHEF DES MARCHÉS, F.L. PUTNAM INVESTMENT MANAGEMENT, LYNNFIELD, MASSACHUSETTS:

« Nous avons bien sûr examiné le formulaire S-1 et l’avons étudié dans les moindres détails. Et au final, je pense qu’ils présentent un décalage de durée.

« Leurs engagements sont à long terme et non résiliables. Plus de 400 milliards de dollars d’entre eux sont non résiliables, et ils ont globalement entre 500 et 800 milliards de dollars d’engagements, qui correspondent à des obligations sur les cinq prochaines années, disons.

« Mais les revenus sont principalement non récurrents: 80 % sont liés à l’utilisation, ce qui signifie qu’ils peuvent s’évaporer du jour au lendemain. Et si l’on examine les chiffres de parts de marché de l’année dernière, OpenAI était en tête jusqu’à ce qu’Anthropic lance Cloud Code il y a peu, puis boum, maintenant c’est Anthropic qui est en tête.

« Ce que cela montre, c’est que, même s’ils sont en tête pour l’instant, les parts de marché sont très instables. Je pense donc qu’il est vraiment difficile d’avoir un décalage de durée, un peu comme dans une banque, lorsque l’on a des passifs à long terme et des actifs à court terme, si l’on considère les revenus comme des actifs.

« Donc, quand j’analyse cela, on applique un multiple propre aux éditeurs de logiciels à une entreprise qui affiche une croissance de son chiffre d’affaires comparable à celle d’un éditeur de logiciels – une croissance spectaculaire –, mais dont le bilan est celui d’une entreprise industrielle, fortement axée sur les actifs. Et pour moi, cela n’a pas de sens. Ce n’est donc pas que je ne l’achèterais pas. Ce n’est pas que je pense que ce soit une mauvaise entreprise. Elle pourrait être excellente. Mais à ce prix, je ne pense pas, d’un point de vue analytique, que l’on soit rémunéré à la hauteur de son modèle économique. »

HERB ACHEY, ASSOCIÉ, FIDELIS CAPITAL, CASHIERS, CAROLINE DU NORD:

« L’évolution structurelle de l’IA a été un événement qui a divisé l’opinion, suscitant un large éventail de réactions émotionnelles de la part des particuliers, des investisseurs et des responsables politiques. La réalité est que, sur le long terme, je pense que l’IA sera aussi révolutionnaire et qu’elle changera autant nos vies que certaines des récentes tendances structurelles en matière de progrès technologiques, notamment le téléphone mobile et Internet.

« Je pense que l’introduction en bourse d’un autre leader de l’IA, à la fois bien établi et très en vue, constitue un énorme atout et réorientera le débat sur le marché potentiel de l’IA vers la multitude d’opportunités qu’il offre, loin des préoccupations liées à la sûreté et à la sécurité.

« Les investisseurs peuvent trouver un réconfort dans cette introduction en bourse très médiatisée, qui montre que le tsunami structurel de l’IA est toujours d’actualité et qu’il est sûr de se lancer à nouveau dans des investissements en actions liés à l’IA. Si l’on en croit l’histoire, je pense que les investisseurs patients pourraient être généreusement récompensés pour avoir adopté une vision à long terme. »

THOMAS HAYES, PRÉSIDENT DE GREAT HILL CAPITAL LLC, NEW YORK:

« C’est une entreprise extraordinaire, avec un taux de croissance exceptionnel, proposée à un prix incroyable. Par “incroyable”, j’entends très élevé, et l’engouement va se poursuivre jusqu’à ce qu’il s’essouffle. En moyenne, si vous achetez ce genre de titres dans les 12 prochains mois, vous ferez une bien meilleure affaire. Les investisseurs sont donc enthousiastes et se ruent dessus dès aujourd’hui. Le flottant a été limité et l’offre est sursouscrite. C’est une excellente entreprise, mais il y aura de meilleures occasions de l’acheter au cours de l’année à venir.

« Je pense qu’il y aura un bref rebond d’ici la fin de l’année, mais de nombreux fonds se sont trop endettés sur le marché le plus surchargé au monde, à savoir celui des semi-conducteurs et de la mémoire. Ces fonds ont été durement touchés en octobre et début novembre, et ils vont profiter de tout rebond d’ici la fin de l’année pour se dénouer. La reprise du secteur de l’IA devrait durer quelques semaines, mais de nombreuses institutions qui ont acheté au plus haut en août vont se débarrasser de leurs positions. »

WASIF LATIF, DIRECTEUR DES INVESTISSEMENTS, SARMAYA PARTNERS, PRINCETON, NEW JERSEY:

« Il semble s’agir d’une émission fortement sursouscrite, ce qui devrait donner un coup de pouce positif au sentiment sur le secteur de l’IA. Toutefois, cet effet pourrait être de courte durée compte tenu des pressions qui pèsent sur les perspectives générales de l’IA et des centres de données. »

GABRIEL SHAHIN, directeur général ET FONDATEUR DE FALCON WEALTH PLANNING, LOS ANGELES:

« Je pense que l’introduction en bourse d’Anthropic pourrait redonner confiance aux investisseurs dans le secteur de l’IA. Il est encourageant de voir une entreprise spécialisée dans l’IA afficher une forte croissance de son chiffre d’affaires et de sa marge brute, surtout au vu des défis récents auxquels sont confrontées les grandes entreprises technologiques. Les investisseurs recherchent des entreprises performantes dotées de fondamentaux solides, et Anthropic pourrait contribuer à renforcer la confiance dans l’écosystème de l’IA dans son ensemble.

« Je vois des opportunités pour les entreprises de cybersécurité telles que Cloudflare et CrowdStrike, ainsi que pour celles qui soutiennent les infrastructures d’IA. En revanche, les éditeurs de logiciels traditionnels et les entreprises de stockage de données, notamment Salesforce et Snowflake, pourraient faire face à une concurrence accrue à mesure que les plateformes d’IA comme Claude étendent leurs capacités. Anthropic pourrait potentiellement développer davantage de ces services en interne, ce qui exercerait une pression supplémentaire sur les éditeurs de logiciels établis. »

PETER ANDERSEN, FONDATEUR D’ANDERSEN CAPITAL MANAGEMENT À BOSTON:

« Tout d’abord, le prix de presque toutes les introductions en bourse est fixé de manière à ce que le cours remonte dès leur mise en cotation. Cela ne me surprend donc pas vraiment. Il est rare qu’une nouvelle introduction en bourse voie son cours baisser dès son entrée en bourse, pour ainsi dire. Ce n’est donc pas si important.

« Mais je pense que le deuxième point est que le succès de cette introduction en bourse témoigne d’un regain d’intérêt pour l’intelligence artificielle, surtout à un moment où NVIDIA fait l’objet d’une surveillance accrue, et où les centres de données et tout ce qui s’y rapporte ont mis le secteur dans son ensemble sous pression. Mais cela constitue désormais un assez bon test révélateur de ce que pensent les investisseurs en matière d’IA.

« Le fait que cette introduction en bourse ait été couronnée de succès alors que, franchement, le moment n’était pas idéal – les conditions de marché n’étaient pas optimales pour une introduction dans ce secteur –, mais qu’elle ait néanmoins été extrêmement réussie, montre qu’elle est capable de surmonter les défis. »

« Nous pensons qu’Anthropic deviendra probablement la valeur phare de l’ensemble du secteur de l’IA. Jusqu’à présent, c’était plutôt NVIDIA qui jouait ce rôle. Mais aujourd’hui, étant donné que des concurrents – ou plutôt, devrais-je dire, des clients – déclarent ouvertement utiliser des puces d’autres fabricants, je pense que cela affaiblit la position de NVIDIA en tant que leader de l’IA. »

ANDRE BAKHOS, ASSOCIÉ GÉRANT CHEZ INGENIUM ANALYTICS LLC, PLAINSBORO, NEW JERSEY:

« Le marché avait déjà entamé une vague de ventes avant même l’ouverture de la séance, mais l’introduction en bourse a ajouté une nouvelle dimension d’effervescence et de spéculation. L’attente était immense à l’approche de cette entrée en bourse, les traders se ruant sur le titre avant ce que beaucoup considéraient comme l’une des introductions en bourse les plus importantes et les plus suivies de ces dernières années.

« À l’heure actuelle, l’évolution du titre semble davantage dictée par le battage médiatique et la dynamique du marché que par une évaluation lucide des fondamentaux. Les échanges ont des allures de « fusillade du Far West », les investisseurs se ruant pour prendre des positions et réagissant en temps réel à chaque fluctuation de cours. Pour utiliser une métaphore, c’est une fusillade du Far West: les armes crépitent et tout le monde guette une opportunité. Les gens veulent participer à la plus grande introduction en bourse.

« Dans ce contexte, il est difficile de tirer des conclusions dès le premier jour de cotation. Je préfère prendre du recul, laisser la poussière retomber et observer le comportement du titre au cours des prochaines séances avant de me prononcer sur sa juste valeur. »

DAN IVES, ASSOCIÉ ET DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT, YORKVILLE IVES & CO., NEW YORK:

« Nous observons un marché nerveux et des inquiétudes concernant les semi-conducteurs et la Chine, malgré cette introduction en bourse spectaculaire d’Anthropic. Il s’agit d’une période de remise en question pour ce secteur technologique, dont nous sortirons selon nous. »

JOE MAHER, ÉCONOMISTE DE MARCHÉ, CAPITAL ECONOMICS, LONDRES:

« L’introduction en bourse record d’Anthropic n’a pas réussi à raviver l’enthousiasme pour les valeurs technologiques. Il ne faut pas accorder trop d’importance à la hausse initiale attendue du cours de l’action Anthropic, car les premiers échanges d’une action ont tendance à être volatils. Mais ses performances au cours des prochains mois constitueront un test décisif de l’enthousiasme des investisseurs pour l’IA, et ce pour deux raisons.

« La première est qu’Anthropic et les autres laboratoires d’IA constituent le relais de la demande finale des consommateurs et des entreprises pour la chaîne d’approvisionnement sous-jacente de l’IA. Et les dépenses actuelles et futures engagées par ces entreprises en matière de puissance de calcul et de centres de données sont cruciales pour les perspectives des hyperscalers de l’IA et des fabricants de semi-conducteurs, qui ont été le moteur de la majeure partie des gains du marché boursier américain ces dernières années.

« Malgré ces liens étroits, il est difficile de savoir comment le cours de l’action d’Anthropic évoluera par rapport à celui des autres sociétés cotées de l’écosystème de l’IA. Certes, ses actions seront probablement fortement corrélées à celles des autres valeurs technologiques, mais Anthropic est la première grande entreprise exclusivement dédiée aux services d’IA à entrer en bourse. De plus, elle devient de plus en plus non seulement une cliente, mais aussi une concurrente pour un nombre croissant d’entreprises de la chaîne d’approvisionnement de l’IA, notamment en prévoyant de développer ses propres centres de données et de concevoir ses propres puces.

« La deuxième raison est que cette introduction en bourse s’inscrit dans la foulée d’une vague d’émissions d’actions observée cette année. Cela a généralement été un signe avant-coureur indiquant qu’un boom boursier touchait à sa fin: ce phénomène a connu des pics en 1999, 2007 et 2021, qui ont tous été suivis de marchés baissiers. Le pic des récents booms a également coïncidé étroitement avec les rares périodes d’émissions nettes d’actions positives aux États-Unis. »

TONY TRZCINKA, GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE SENIOR, IMPAX ASSET MANAGEMENT, BOSTON:

« Le marché ne se laisse pas impressionner par cette introduction en bourse réussie. Elle ne dissipe pas les inquiétudes à l’origine de la révision à la baisse du secteur, liées aux changements chez Nvidia, à la vague bleue et au climat politique à Washington DC. »

MICHAEL ROSEN, DIRECTEUR DES INVESTISSEMENTS, ANGELES INVESTMENTS, SANTA MONICA, CALIFORNIE:

« L’introduction en bourse d’ANT a suscité une forte demande, ce qui a donné un coup de fouet à court terme au moral de l’écosystème de l’IA. Mais cela ne change rien à certains des défis fondamentaux qui ont surgi avec le départ de Jensen Huang chez Nvidia ou la répression politique visant le développement des centres de données et de l’IA en général. « La demande en puissance de calcul reste forte; ce secteur n’est donc pas menacé d’effondrement imminent. On assiste toutefois à un rééquilibrage entre les gagnants et les perdants marginaux parmi les investisseurs, ceux qui disposent déjà d’une puissance de calcul se trouvant dans une position plus solide que ceux qui en sont dépourvus. Ainsi, les hyperscalers, dotés de bilans et de flux de trésorerie solides, pourraient être mieux placés que ceux qui sont davantage exposés à la croissance pure liée au déploiement des centres de données. « Nous continuons à insister auprès des investisseurs sur le fait que, historiquement, les avancées technologiques disruptives favorisent les entreprises capables d’exploiter ces nouvelles technologies pour créer de nouveaux produits et services, plutôt que celles qui se contentent de fournir ces technologies. Parmi ces bénéficiaires, certaines seront des entreprises existantes particulièrement adaptables, mais beaucoup seront des entreprises entièrement nouvelles, en cours de création ou qui n’ont pas encore vu le jour. Les investisseurs devraient adapter leur approche d’investissement afin de s’aligner sur cette thématique: réussir à s’adapter à cette technologie disruptive. »

TALLEY LEGER, STRATÈGE EN CHEF DES MARCHÉS, WEALTH CONSULTING GROUP, KEYPORT, NEW JERSEY:

« Bien qu’Anthropic représente une infrastructure d’IA de premier plan avec une dynamique de chiffre d’affaires impressionnante, il ne s’agit pas d’une opportunité prudente de « rachat à tout prix » pour les clients particuliers… Nous apprécions le récit autour de l’IA d’entreprise, mais nous n’apprécions pas de surpayer sous l’effet du sentiment du marché. La patience est une stratégie. Il faut laisser la volatilité initiale s’apaiser, attendre la fin de la période de blocage et laisser l’entreprise publier ses résultats financiers pendant deux à trois trimestres avant de prendre position… L’histoire montre que les investisseurs particuliers qui achètent des introductions en bourse technologiques très attendues dès le premier jour sous-performent historiquement les indices boursiers généraux sur un horizon de trois ans, une fois que l’effervescence initiale s’est estompée. »

SHAWN SNYDER, STRATÈGE ÉCONOMIQUE, POTOMAC FUND MANAGEMENT, BETHESDA, MARYLAND:

« L’introduction en bourse d’Anthropic pourrait donner un coup de pouce bien nécessaire au moral de l’ensemble de l’écosystème de l’IA, car cette opération suscite indéniablement un enthousiasme considérable parmi les investisseurs. Cependant, l’engouement pour l’IA se heurte de plus en plus aux inquiétudes liées à la hausse du coût du capital, d’autant plus que certains responsables de la Réserve fédérale évoquent la possibilité d’une hausse des taux de 50 points de base en décembre. Des débuts réussis pourraient redonner le moral, même s’il pourrait s’avérer plus difficile de maintenir cet enthousiasme. « Au cours des 6 à 12 prochains mois, l’indicateur que nous surveillerons est l’ampleur du marché boursier de l’IA par rapport à l’ensemble du secteur technologique. La volatilité autour de l’IA est encore souvent décrite comme de la nervosité des investisseurs plutôt que comme une peur avérée. À notre avis, le premier signe indiquant que l’enthousiasme pour l’IA a atteint son apogée ne sera peut-être pas un ralentissement des dépenses dans ce domaine, mais le moment où les investisseurs cesseront de récompenser les entreprises simplement parce qu’elles sont associées à l’IA. »

MARK HACKETT, STRATÈGE EN CHEF DES MARCHÉS, NATIONWIDE FINANCIAL, PHILADELPHIE:

« Le sentiment et les positions se sont modifiés à un rythme effréné sur le marché de l’IA. Il n’est pas surprenant qu’Anthropic soit très attendu, car c’est un leader, tandis que le scepticisme concerne davantage les acteurs les plus spéculatifs et les plus risqués. L’évolution actuelle du marché de l’IA montrera si les investisseurs engagent de nouveaux capitaux ou s’ils se contentent de réaffecter des fonds provenant d’ailleurs. La vigueur des concurrents et des entreprises complémentaires serait un signe encourageant indiquant que la vague de ventes touche à sa fin, mais leur faiblesse laisserait entrevoir une tout autre situation. »

GIL LURIA, RESPONSABLE DE LA RECHERCHE TECHNOLOGIQUE, D.A. DAVIDSON, PORTLAND, OREGON:

« L’introduction en bourse d’Anthropic est déterminante pour le cycle d’investissement dans l’IA. Une introduction réussie pourrait prolonger le cycle de plusieurs années, tandis qu’un échec risquerait de freiner les investissements. Des signes indiquant que l’introduction se prépare bien seraient très positifs pour les autres titres liés à l’IA. »

JOE ZIDLE, STRATÈGE EN CHEF DES MARCHÉS, CRESSET, NEW YORK:

« Les introductions en bourse marquantes ont tendance à signifier des tournants dans le sentiment des marchés; j’interprète donc le succès d’ANT comme un signe de confiance dans la voie à suivre. Les investisseurs particuliers sont prêts à payer le prix fort, ce qui montre que le débat est passé de “Est-ce réel?” à “Qui va capter la valeur?”. C’est un débat bien plus sain pour l’ensemble de l’écosystème de l’IA. »