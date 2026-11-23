ENQUÊTE : HPE rebondit dans le sillage du marché global, la demande de serveurs dédiés à l'IA étant au centre de l'attention

** L'action Hewlett Packard Enterprise HPE.N a bondi de 14,5 % à 46,83 dollars dans le sillage d'un rebond général des marchés boursiers lundi, à la veille de la publication de ses résultats trimestriels prévue après la clôture, les investisseurs se concentrant sur la demande de serveurs dédiés à l'IA et les dernières informations concernant la chaîne d'approvisionnement

** L'indice S&P 500 .SPX a bondi de 5 % et le Nasdaq .IXIC , à forte composante technologique, a grimpé de près de 7 %, les entreprises liées à l'IA rebondissant après que Nvidia NVDA.O a annoncé la réintégration de Jensen Huang au poste de directeur général

** Wall Street s'attend à ce que le fabricant d'équipements de serveurs et de réseaux HPE affiche, pour le quatrième trimestre fiscal, un chiffre d'affaires de 14,5 milliards de dollars, en hausse de 50 % en glissement annuel, et un BPA ajusté de 1,29 dollar, contre 0,62 dollar il y a un an, selon LSEG

** Au cours du dernier trimestre , HPE a revu à la hausse ses prévisions annuelles, invoquant une forte demande liée à l’IA, tout en soulignant que l’approvisionnement en composants restait un frein

** Les investisseurs seront également à l'affût de signes indiquant la pérennité de la demande en matière d'IA , notamment chez Dell DELL.N , concurrent de HPE, qui publiera ses résultats mardi

** L'action HPE a bondi d'environ 95 % depuis le début de l'année, surpassant largement la hausse d'environ 6 % de l'indice S&P 500 .SPX

** Le titre s'échangeait récemment à environ 9 fois les bénéfices prévisionnels, ce qui correspond à sa moyenne sur cinq ans - LSEG

** Sur 24 analystes, 15 attribuent à l'action la note “achat fort” ou “achat”, tandis que 9 recommandent de “conserver”; le cours cible médian est de 68 dollars