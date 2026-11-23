** L'action Hewlett Packard Enterprise HPE.N a bondi de 14,5 % à 46,83 dollars dans le sillage d'un rebond général des marchés boursiers lundi, à la veille de la publication de ses résultats trimestriels prévue après la clôture, les investisseurs se concentrant sur la demande de serveurs dédiés à l'IA et les dernières informations concernant la chaîne d'approvisionnement
** L'indice S&P 500 .SPX a bondi de 5 % et le Nasdaq .IXIC , à forte composante technologique, a grimpé de près de 7 %, les entreprises liées à l'IA rebondissant après que Nvidia NVDA.O a annoncé la réintégration de Jensen Huang au poste de directeur général
** Wall Street s'attend à ce que le fabricant d'équipements de serveurs et de réseaux HPE affiche, pour le quatrième trimestre fiscal, un chiffre d'affaires de 14,5 milliards de dollars, en hausse de 50 % en glissement annuel, et un BPA ajusté de 1,29 dollar, contre 0,62 dollar il y a un an, selon LSEG
** Au cours du dernier trimestre , HPE a revu à la hausse ses prévisions annuelles, invoquant une forte demande liée à l’IA, tout en soulignant que l’approvisionnement en composants restait un frein
** Les investisseurs seront également à l'affût de signes indiquant la pérennité de la demande en matière d'IA , notamment chez Dell DELL.N , concurrent de HPE, qui publiera ses résultats mardi
** L'action HPE a bondi d'environ 95 % depuis le début de l'année, surpassant largement la hausse d'environ 6 % de l'indice S&P 500 .SPX
** Le titre s'échangeait récemment à environ 9 fois les bénéfices prévisionnels, ce qui correspond à sa moyenne sur cinq ans - LSEG
** Sur 24 analystes, 15 attribuent à l'action la note “achat fort” ou “achat”, tandis que 9 recommandent de “conserver”; le cours cible médian est de 68 dollars(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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