ENQUÊTE-En Afrique, des insurgés guidés par l'Ukraine combattent avec des drones du commerce

Un drone kamikaze qui verrouille sa cible sur un véhicule militaire russe et plonge pour l'abattre. Un autre qui survole un aérodrome, manque de peu un avion mais frappe trois hommes identifiés comme des Russes : ces images n'ont pas été tournées en Ukraine mais à 5.000 km de là, au Mali, aux portes du Sahara.

Ces vidéos en vue subjective ("first-person view" ou FPV), un genre devenu courant dans le conflit russo-ukrainien, ont été filmées en avril par des séparatistes et un groupe affilié à Al-Qaïda lors de leur offensive conjointe contre l'armée malienne et ses alliés paramilitaires russes.

Elles illustrent comment des savoir-faire militaires développés sur le champ de bataille ukrainien sont devenus un facteur majeur de résurgence des rébellions au Sahel.

Armés de drones coûtant quelques centaines de dollars, les insurgés du Mali, du Burkina Faso, du Niger et d'ailleurs ont en partie privé les forces gouvernementales de la supériorité aérienne dont elles disposaient autrefois grâce à leurs avions de combat et leurs hélicoptères d'attaque.

L'arsenal des pouvoirs en place, qui vaut des millions de dollars, est désormais constamment menacé depuis les airs, tout comme des infrastructures critiques telles que des mines d'or, des dépôts de carburant, des oléoducs ou des ports.

Selon une enquête de Reuters, les opérations ukrainiennes contre Moscou ont inclus l'entraînement d'un groupe séparatiste malien à l'utilisation de drones contre des soldats russes.

Des rebelles auraient également utilisé des drones en Éthiopie lors d'une attaque contre la capitale Addis-Abeba le mois dernier, à l'instar de ce que font des groupes armés pour transformer la dynamique des conflits ailleurs dans le monde, de l'Amérique du Sud au Moyen-Orient en passant par l'Asie.

"Par le passé, l'État détenait toujours le monopole du ciel. C'était la seule chose qu'il pouvait contrôler", a déclaré Niccola Milnes, conseillère indépendante spécialisée dans la sécurité et la lutte contre le terrorisme.

UNE TECHNOLOGIE BON MARCHÉ ET FACILEMENT ACCESSIBLE

"Maintenant que des acteurs non étatiques peuvent se procurer ces drones à moindre coût, les modifier et y fixer des charges explosives, cela a évidemment complètement bouleversé la donne."

L'équation a commencé à évoluer en 2023, lorsque les drones à vue subjective, équipés d'explosifs rudimentaires et pilotés à distance, se sont multipliés en Ukraine.

Cette technologie bon marché et facilement accessible, ainsi que le savoir-faire acquis, ont rapidement gagné l'Afrique de l'Ouest, en partie par le biais d'Ukrainiens souhaitant frapper les forces russes partout où cela était possible, selon les séparatistes maliens et plusieurs experts du conflit.

Moscou a commencé à soutenir le gouvernement militaire malien contre les djihadistes et les séparatistes dirigés par les Touaregs en 2021, avec le déploiement du groupe de mercenaires Wagner. En 2023, le ministère russe de la Défense a créé l'Africa Corps, une force paramilitaire qui a remplacé Wagner et intégré bon nombre de ses combattants.

Cette même année, les séparatistes ont été formés au maniement de drones par des Ukrainiens lors d'un stage de 30 jours organisé en dehors du Mali, a déclaré Mohamed Elmaouloud Ramadane, porte-parole du groupe désormais connu sous le nom de Front de libération de l'Azawad (FLA).

Le FLA a cependant nié toute participation directe des Ukrainiens à ses opérations et Reuters n'a pas été en mesure de déterminer quelles personnes venues d'Ukraine avaient aidé le groupe. L'armée ukrainienne, ses services de renseignement et le ministère russe de la Défense n'ont répondu à des demandes de commentaires.

Dans un communiqué du 2 novembre, le ministère ukrainien des Affaires étrangères a fermement rejeté les accusations du Mali et du Niger selon lesquelles Kyiv "soutient des groupes armés illégaux et s'ingère dans les affaires intérieures des États du Sahel".

"UN ENJEU CRITIQUE" POUR L'ARMÉE MALIENNE

L'Ukraine a toutefois déjà mené des frappes contre des cibles russes loin de sa ligne de front, notamment en coulant dimanche une corvette russe dans le port libyen de Benghazi à l'aide de drones navals.

"La Fédération de Russie utilise systématiquement sa présence militaire et ses infrastructures logistiques en dehors de son territoire, y compris en Afrique, pour soutenir des opérations militaires et renforcer les capacités qui alimentent sa guerre d'agression contre l'Ukraine", a déclaré mardi le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Andrii Sybiha, pour justifier l'attaque en Libye.

Le gouvernement malien n'a pas répondu aux questions détaillées, mais le ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, reconnaît que les drones représentent une menace croissante.

"La capacité de nos forces armées à s'adapter aux attaques de drones est donc devenue un enjeu critique", a-t-il déclaré.

En juillet 2024, environ dix mois après avoir suivi la formation ukrainienne, l'équipe "Unité 6" des séparatistes spécialisée dans les drones a lancé une première attaque d'engins kamikazes contre les forces russes et maliennes lors de la bataille de Tin Zaouatine, à la frontière algérienne, a indiqué Mohamed Elmaouloud Ramadane.

À cette date, le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (GSIM), affilié à Al-Qaïda, avait déjà déployé des drones d'attaque au Mali.

Les premiers résultats furent modestes : en septembre 2023, un drone piloté par le GSIM larguait deux engins explosifs improvisés (EEI) sur une milice rivale dans la région centrale de Mopti, mais aucun n'explosait et l'attaque ne faisait aucune victime, selon les données de l'organisation de suivi des conflits ACLED (Armed ⁠Conflict Location & Event Data).

"L'ÉQUATION ÉCONOMIQUE EST EN FAVEUR DE L'ASSAILLANT"

Depuis lors, la fréquence et le niveau de sophistication des attaques de drones ont augmenté et le GSIM est devenu le groupe le plus prolifique en la matière.

Selon des données inédites fournies par ACLED, il a mené 187 attaques de drones entre 2023 et la mi-novembre, privilégiant des largages d'engins explosifs improvisés. Selon les analystes, le groupe a cependant intensifié ses attaques kamikazes cette année. En incluant le FLA et ses prédécesseurs, quelque 235 attaques ont été menées dans quatre pays d'Afrique de l'Ouest.

Les combattants de l'État islamique (EI) dans la région utilisent eux aussi des drones pour des opérations de reconnaissance, de coordination tactique et d'attaques rudimentaires. La Province d'Afrique de l'Ouest de l'EI, par exemple, a eu recours à des drones d'attaque à 15 reprises depuis 2024, principalement contre l'armée nigériane.

Bien que l'utilisation de drones par l'EI ne compte pas actuellement parmi les plus sophistiquées, l'organisation a dépêché 13 formateurs du Moyen-Orient pour transmettre leurs compétences à ses groupes dans la région, ont rapporté des experts de l'Onu l'an dernier.

Reuters n'a pas pu déterminer si le GSIM a bénéficié de la formation dispensée au FLA, son allié séparatiste. Selon des experts, ces groupes achètent des modèles disponibles dans le commerce, qui sont ensuite introduits clandestinement dans le désert et adaptés à des fins militaires.

"L'équation économique est en faveur de l'assaillant : une munition coûtant quelques centaines de dollars peut menacer des avions, des dépôts de carburant et des bases valant des millions", a déclaré Justyna Gudzowska, directrice exécutive de The Sentry, un groupe d'analyse et d'investigation. "On observe le même schéma au Burkina Faso et au Niger."

UN SOUTIEN AUX ATTAQUES TERRESTRES

Le GSIM, une alliance de quatre groupes djihadistes formée en 2017, a perpétré 81 attaques en 2025 et 96 jusqu'en octobre de cette année, selon l'ACLED.

L'organisation associe de plus en plus des drones à des assauts terrestres contre des bases dans plusieurs pays. En février 2025, elle a eu recours à des drones FPV équipés d'explosifs pour attaquer des positions militaires dans la ville de Djibo, au nord du Burkina Faso.

Deux mois plus tard, le GSIM a mené sa seule attaque de drone connue au Togo, une opération kamikaze qui a coûté la vie à cinq soldats.

Après ses attaques terrestres en avril, qui ont provoqué la mort du ministre malien de la Défense près de Bamako et frappé le principal aéroport de la capitale, le groupe a diffusé des images montrant l'utilisation simultanée de drones contre des soldats russes et maliens à l'aéroport de Mopti Ambodédjo, dans le centre du pays.

Selon Heni Nsaibia, analyste pour l'Afrique de l'Ouest à l'ACLED, les drones permettent aux combattants de mener des attaques tout en réduisant leur exposition aux affrontements directs et aux frappes aériennes de représailles.

"Les drones leur permettent également de surveiller les mouvements militaires, de mener des missions de reconnaissance et de recueillir des informations lors d'offensives coordonnées à grande échelle et d'attaques contre des bases et des camps militaires."

(Reportage Robbie Corey-Boulet à Dakar, David Lewis à Londres, Magdalini Gkogkou à Barcelone et Alejandro Gael Montiel à Mexico, avec Reade Levinson à Londres et Dan Flynn à Kyiv, version française Benjamin Mallet)