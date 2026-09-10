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ENQUÊTE DES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS-Wall Street ouvre en baisse après la publication de chiffres de l'inflation des prix à la production supérieurs aux prévisions
information fournie par Reuters 10/09/2026 à 15:34
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les principaux indices boursiers américains ont ouvert en baisse jeudi, après que les chiffres des prix à la production du mois d'août ont renforcé les anticipations d'une hausse des taux d'intérêt ce mois-ci, tandis que l'escalade du conflit au Moyen-Orient a fait grimper les cours du pétrole au-delà des 100 dollars le baril.

L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 88,8 points, soit 0,17%, à l'ouverture, à 52.291,85. Le S&P 500

.SPX a reculé de 41,6 points, soit 0,55%, à l’ouverture, à 7.594,74, tandis que le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 232,3 points, soit 0,88%, à 26.021,052 à l’ouverture.

Valeurs associées

DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
52 192,00 Pts Index Ex -0,36%
NASDAQ Composite
26 070,19 Pts Index Ex -0,70%
S&P 500
7 599,58 Pts CBOE -0,48%
S&P 500 INDEX
7 598,98 Pts CBOE -0,49%
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1 commentaire

  • 15:45

    Et le canard continue de faire "mumuse" sans savoir où il va !

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