Les principaux indices de Wall Street ont ouvert en baisse mardi, les valeurs liées à l'intelligence artificielle ayant reculé après un rallye du secteur de l'IA alimenté par Nvidia NVDA.O , les investisseurs attendant les chiffres de l'inflation de cette semaine pour obtenir un dernier indice sur la politique monétaire avant la réunion de décembre de la Réserve fédérale.
L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 100,7 points, soit 0,20%, à l'ouverture, pour s'établir à 49.494,6. L'indice S&P 500 .SPX a perdu 64,8 points, soit 0,90%, à l'ouverture, à 7.172,33, tandis que l'indice Nasdaq Composite .IXIC a reculé de 343,7 points, soit 1,43%, à 23.745,862 à l'ouverture.(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer