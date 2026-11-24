Les principaux indices de Wall Street ont ouvert en baisse mardi, les valeurs liées à l'intelligence artificielle ayant reculé après un rallye du secteur de l'IA alimenté par Nvidia NVDA.O , les investisseurs attendant les chiffres de l'inflation de cette semaine pour obtenir un dernier indice sur la politique monétaire avant la réunion de décembre de la Réserve fédérale.

L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 100,7 points, soit 0,20%, à l'ouverture, pour s'établir à 49.494,6. L'indice S&P 500 .SPX a perdu 64,8 points, soit 0,90%, à l'ouverture, à 7.172,33, tandis que l'indice Nasdaq Composite .IXIC a reculé de 343,7 points, soit 1,43%, à 23.745,862 à l'ouverture.