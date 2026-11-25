ENQUÊTE DES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS-Les contrats à terme sur les actions américaines poursuivent leur baisse après la publication de données économiques

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont prolongé leur baisse mercredi, les investisseurs analysant les derniers chiffres de l'inflation qui ont confirmé la probabilité d'une hausse des taux de la Réserve fédérale en décembre.

Un rapport du ministère du Commerce a révélé que l’indice des prix des dépenses de consommation personnelles avait progressé de 0,3 % en octobre, conformément aux prévisions qui tablaient sur une hausse de 0,3 %. En glissement annuel, il s’est établi à 3,8 %, ce qui correspond également aux prévisions d’une hausse de 3,8 %.

Une autre publication, relative à la deuxième estimation du produit intérieur brut (PIB), a indiqué que l’économie américaine avait progressé de 4,3 % au troisième trimestre, contre une prévision de 3,5 %. Le rapport sur les demandes d’allocations chômage pour la semaine close le 21 novembre a révélé que le nombre de demandes s’élevait à 189 000, contre une estimation de 200 000 .

À 8 h 34 (heure de l’Est), les contrats à terme E-mini sur le Dow Jones YMcv1 reculaient de 661 points, soit 1,32 %, et ceux sur le S&P 500 EScv1 de 150,25 points, soit 2,08 %. Les contrats à terme E-mini sur le Nasdaq 100 NQcv1 reculaient de 817,5 points, soit 3,11 %.