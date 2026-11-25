Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont prolongé leur baisse mercredi, les investisseurs analysant les derniers chiffres de l'inflation qui ont confirmé la probabilité d'une hausse des taux de la Réserve fédérale en décembre.
Un rapport du ministère du Commerce a révélé que l’indice des prix des dépenses de consommation personnelles avait progressé de 0,3 % en octobre, conformément aux prévisions qui tablaient sur une hausse de 0,3 %. En glissement annuel, il s’est établi à 3,8 %, ce qui correspond également aux prévisions d’une hausse de 3,8 %.
Une autre publication, relative à la deuxième estimation du produit intérieur brut (PIB), a indiqué que l’économie américaine avait progressé de 4,3 % au troisième trimestre, contre une prévision de 3,5 %. Le rapport sur les demandes d’allocations chômage pour la semaine close le 21 novembre a révélé que le nombre de demandes s’élevait à 189 000, contre une estimation de 200 000 .
À 8 h 34 (heure de l’Est), les contrats à terme E-mini sur le Dow Jones YMcv1 reculaient de 661 points, soit 1,32 %, et ceux sur le S&P 500 EScv1 de 150,25 points, soit 2,08 %. Les contrats à terme E-mini sur le Nasdaq 100 NQcv1 reculaient de 817,5 points, soit 3,11 %.(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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