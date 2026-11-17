ENQUÊTE DES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS-Le Nasdaq s'ouvre en hausse dans un marché agité ; les résultats de Nvidia sous les projecteurs

Le Nasdaq a ouvert en hausse mardi dans un contexte de forte volatilité, les investisseurs attendant avec impatience la publication des résultats de Nvidia NVDA.O pour y trouver de nouveaux indices sur l'évolution du secteur de l'IA.

L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 221,2 points, soit 0,43 %, à l'ouverture, pour s'établir à 51.386,98. Le S&P 500 .SPX a perdu 5,6 points, soit 0,08 %, à l'ouverture, à 7.411,02​, tandis que le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 18,3 points, soit 0,07 %, à 24.528,057 à l'ouverture.