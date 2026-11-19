ENQUÊTE DES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS-Le Nasdaq passe dans le rouge après que la société Anthropic a été valorisée à plus de 2.000 milliards de dollars lors de son entrée en bourse sur le Nasdaq

Le Nasdaq, indice à forte composante technologique, a basculé dans le rouge jeudi dans un marché agité, alors qu’Anthropic ANT.O atteignait les 2.000 milliards de dollars de capitalisation boursière grâce à la flambée de son titre lors de son entrée en bourse sur le Nasdaq, ce qui a jeté une ombre sur l’appétit des investisseurs pour les valeurs liées à l’IA.

L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a reculé de 1,29 % à 49.538 points. L'indice S&P 500 .SPX a perdu 0,77 % à 7.268 points, tandis que l'indice Nasdaq Composite .IXIC a reculé de 0,58 % à 24.296 points.