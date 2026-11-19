Le Nasdaq, indice à forte composante technologique, a basculé dans le rouge jeudi dans un marché agité, alors qu’Anthropic ANT.O atteignait les 2.000 milliards de dollars de capitalisation boursière grâce à la flambée de son titre lors de son entrée en bourse sur le Nasdaq, ce qui a jeté une ombre sur l’appétit des investisseurs pour les valeurs liées à l’IA.
L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a reculé de 1,29 % à 49.538 points. L'indice S&P 500 .SPX a perdu 0,77 % à 7.268 points, tandis que l'indice Nasdaq Composite .IXIC a reculé de 0,58 % à 24.296 points.(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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