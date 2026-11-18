EnQuest se retire de la mer du Nord britannique grâce à une cession de 960 millions de dollars à NEO NEXT+

La société énergétique britannique EnQuest ENQ.L a accepté mercredi de céder ses activités en amont au Royaume-Uni à NEO NEXT+ pour un montant pouvant atteindre 960 millions de dollars, devenant ainsi le dernier producteur en date à se retirer du bassin vieillissant de la mer du Nord pour se recentrer sur l’Asie du Sud-Est.

ExxonMobil, Chevron, ConocoPhillips, Shell et d’autres ont toutes vendu, fusionné, cédé ou réduit leurs activités dans ce bassin, alors que la production baissait et que les taxes gouvernementales grimpaient en flèche, tandis que d’autres régions offrent des projets plus rentables.

BP BP.L a également mis en vente ses actifs de la mer du Nord dans le cadre d’une refonte stratégique.

L’action d’EnQuest, société fondée en 2010 en tant que spécialiste britannique du pétrole et du gaz en mer du Nord, a bondi de 13% en début de séance mercredi.

Le titre reste toutefois à plus de 75% en dessous de son plus haut historique atteint début 2011 et peine à retrouver les niveaux observés avant l’effondrement des cours du pétrole en 2014.

NEO NEXT+ , société créée en mars à la suite de la fusion des actifs de TotalEnergies en mer du Nord britannique avec un partenariat entre l’espagnol Repsol et HitecVision, a déclaré que cette opération viendrait renforcer sa production, ses réserves et ses flux de trésorerie.

À la suite de cette transaction, elle acquerrait des actifs tels que Magnus, Kraken et Golden Eagle, ainsi que les infrastructures d’EnQuest, notamment sa participation opérationnelle dans le terminal de Sullom Voe, et le personnel assurant ces opérations.

Cette cession marque l'aboutissement de la stratégie d'EnQuest visant à se concentrer sur l'Asie du Sud-Est. La société britannique a acquis des participations dans quatre contrats offshore en Malaisie , pour un montant pouvant atteindre 833 millions de dollars, auprès de la société publique Petronas.

EnQuest recevra 840 millions de dollars en espèces dès la finalisation de la transaction, auxquels s'ajouteront jusqu’à 120 millions de dollars de paiements liés aux cours du pétrole et à d’éventuelles modifications de la taxe sur les bénéfices exceptionnels au Royaume-Uni.

Cette cession permettrait également de réduire ses coûts d’exploitation et laisserait au groupe une activité en Asie du Sud-Est produisant environ 70.000 barils équivalent pétrole par jour.