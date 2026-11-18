EnQuest cède ses activités en mer du Nord à NEO NEXT pour 960 millions de dollars

EnQuest, société énergétique indépendante cotée à la Bourse de Londres, annonce la conclusion d'un accord pour la vente de ses activités amont (exploration et production) au Royaume-Uni ainsi que des infrastructures associées. Cette opération s'effectue via la cession d'EnQuest Britain Limited à NEO NEXT Energy Upstream UK Limited pour un montant total pouvant atteindre 960 millions de dollars américains.

NEO NEXT Energy Upstream UK est aujourd'hui le plus grand producteur indépendant de pétrole et de gaz en mer du Nord britannique (UK North Sea), avec une production projetée dépassant les 250 000 barils équivalent pétrole par jour en 2026.

A l'origine, NEO Energy (une société fondée par le fonds d'investissement norvégien spécialisé dans l'énergie HitecVision) a fusionné ses activités britanniques avec celles du groupe espagnol Repsol (Repsol Resources UK). Cette première alliance a donné naissance à NEO NEXT Energy en 2025.

TotalEnergies a ensuite apporté et fusionné l'ensemble de ses propres activités amont (exploration-production) au Royaume-Uni avec NEO NEXT, donnant naissance à l'entité élargie NEO NEXT fin 2025 et finalisé en mars 2026.

Pour revenir à cette opération, le montant global comprend :

- un paiement initial en espèces de 840 MUSD à verser à la finalisation de l'opération, sous réserve des ajustements habituels de clôture (incluant le fonds de roulement) ;

- et un complément de prix conditionnel en espèces pouvant atteindre 120 MUSD, tel que détaillé ci-dessous.

La cession envisagée prend effet sur le plan économique au 1er janvier 2027. Elle reste soumise aux conditions habituelles, notamment l'obtention des autorisations réglementaires et la finalisation des acquisitions de participations dans quatre contrats de partage de production (CPP) en Malaisie. Ces acquisitions envisagées, annoncées le 10 juin 2026, suivent leur calendrier prévu pour une clôture le 31 décembre 2026.

Ensemble, cette cession et ces acquisitions poursuivent le virage stratégique d'EnQuest vers l'Asie du Sud-Est, qui devient sa principale région d'exploitation. L'entreprise se dote ainsi d'une base solide et à faibles coûts pour stimuler sa croissance à court terme, tant sur le plan interne que par de nouvelles acquisitions, tout en optimisant son capital.

Une fois la cession envisagée finalisée, EnQuest prévoit de rembourser la dette contractée pour les acquisitions envisagées, tout en conservant d'importantes liquidités et une grande flexibilité financière pour saisir de nouvelles opportunités de développement dans la région.

Un repositionnement stratégique vers l'Asie du Sud-Est

Le Conseil d'administration d'EnQuest estime que la cession envisagée représente une avancée majeure dans la stratégie du groupe. Elle permet de renforcer nettement la structure financière du groupe et d'achever son recentrage vers l'Asie du Sud-Est.

Le Conseil considère que la Cession envisagée et les Acquisitions envisagées permettront conjointement de :

- faire de l'Asie du Sud-Est la principale région d'activité d'EnQuest, où l'entreprise identifie d'importantes opportunités de croissance très rentables et peu gourmandes en capital ;

- maintenir la priorité historique d'EnQuest sur son rôle d'opérateur et sur des réserves très tangibles, en mobilisant ses compétences opérationnelles et ses équipes expérimentées pour accroître la valeur des actifs, notamment en améliorant les taux de récupération et en convertissant les ressources contingentes (2C) en réserves exploitables ;

- et offrir une base renforcée pour accélérer les projets de croissance interne en Asie du Sud-Est et saisir de nouvelles opportunités d'acquisitions dans toute la région.

Un portefeuille d'activités résilient à faibles coûts

Sur la base des participations nettes de 2025, une fois la Cession envisagée et les Acquisitions envisagées finalisées, le portefeuille restant d'EnQuest devrait présenter les avantages suivants :

- une activité en Asie du Sud-Est produisant environ 70 000 barils équivalent pétrole par jour (kbep/j), avec des coûts d'exploitation unitaires d'environ 11 dollars/bep (soit une baisse d'environ 57% par rapport aux 25 dollars/bep enregistrés par le groupe en 2025), générant un EBITDA pro forma d'environ 500 MUSD. En 2026, la production a encore progressé grâce à l'ajout de volumes de gaz à faible coût provenant du champ Seligi 1b ;

- un fort potentiel de croissance rentable, incluant la possibilité d'utiliser les infrastructures existantes. Les investissements en Asie du Sud-Est se concentrent sur l'augmentation à haut rendement de la production, ne nécessitant que des dépenses minimales en infrastructures ;

- une nette amélioration du ratio dette nette pro forma sur EBITDA, qui s'établit entre 0,5x et 0,7x au 31 décembre 2025, contre 1,1x auparavant.

Une solidité financière nettement renforcée

En outre, le Conseil prévoit que la cession envisagée apportera des avantages financiers :

- d'importantes rentrées de liquidités qui renforceront considérablement le bilan d'EnQuest, offrant une plus grande flexibilité financière et une baisse significative des coûts de financement ;

- une capacité d'emprunt non utilisée (ligne de crédit basée sur les réserves - RBL) supérieure à 400 MUSD, garantissant de solides liquidités pour de futures transactions ;

- une capacité accrue à financer la croissance interne et externe afin de soutenir les futurs rendements pour les actionnaires ;

- et une réduction substantielle des obligations financières futures liées au démantèlement des installations.