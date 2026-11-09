 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Enphase tire parti de la dynamique liée à l'alimentation électrique des centres de données basés sur l'IA
information fournie par Reuters 09/11/2026 à 14:23

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 novembre - ** L'action du fabricant d'onduleurs solaires Enphase Energy ENPH.O progresse de 1,3 % à 28,7 dollars en pré-ouverture

** La société indique avoir livré plus de 8 millions de micro-onduleurs et près de 500 mégawattheures de batteries depuis ses sites de fabrication sous contrat aux États-Unis

** Elle précise que son implantation industrielle aux États-Unis s’étend désormais aux infrastructures d’alimentation des centres de données dédiés à l’IA

** ENPH commence à fabriquer des modules de puissance pour son transformateur à semi-conducteurs IQ dans une usine du Texas, destinés aux centres de données d’IA

** Elle indique que les produits fabriqués aux États-Unis pourraient aider les projets éligibles à bénéficier des incitations fiscales américaines liées à la teneur en contenu national

** À la clôture, l'action ENPH affichait une baisse de 11,2 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

ENPHASE ENERGY
28,4650 USD NASDAQ 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
BIOPHYTIS
0,0475 +12,03%
CAC 40
8 223,89 +1,04%
Pétrole Brent
94,56 -4,79%
2CRSI
16,57 +4,35%
SOITEC
96,88 +2,69%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank