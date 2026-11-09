Enphase tire parti de la dynamique liée à l'alimentation électrique des centres de données basés sur l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 novembre - ** L'action du fabricant d'onduleurs solaires Enphase Energy ENPH.O progresse de 1,3 % à 28,7 dollars en pré-ouverture

** La société indique avoir livré plus de 8 millions de micro-onduleurs et près de 500 mégawattheures de batteries depuis ses sites de fabrication sous contrat aux États-Unis

** Elle précise que son implantation industrielle aux États-Unis s’étend désormais aux infrastructures d’alimentation des centres de données dédiés à l’IA

** ENPH commence à fabriquer des modules de puissance pour son transformateur à semi-conducteurs IQ dans une usine du Texas, destinés aux centres de données d’IA

** Elle indique que les produits fabriqués aux États-Unis pourraient aider les projets éligibles à bénéficier des incitations fiscales américaines liées à la teneur en contenu national

** À la clôture, l'action ENPH affichait une baisse de 11,2 % depuis le début de l'année