Le fabricant d'onduleurs solaires Enphase Energy ENPH.O a annoncé vendredi qu'il allait réduire ses effectifs de 12 %, soit environ 320 salariés.

Le cours de l'action de la société a progressé de 2,4 % en séance prolongée.

La société prévoit des charges de restructuration et de dépréciation d'actifs comprises entre 25 et 28 millions de dollars, dont environ 24 millions seront comptabilisées au quatrième trimestre 2026. Près de 13 millions de dollars de ces charges devraient être réglés en espèces.

Elle prévoit également de ramener ses charges d’exploitation ajustées à un niveau compris entre 60 et 65 millions de dollars par trimestre, à compter du premier trimestre 2027.

En janvier, Enphase a supprimé environ 160 postes , et a délocalisé certaines fonctions vers des régions où les coûts sont moins élevés, dans le cadre d’un plan visant à rationaliser ses opérations et à améliorer sa rentabilité.