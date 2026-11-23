** Le fabricant d'onduleurs solaires Enphase Energy ENPH.O affiche une hausse de 5,3 % à 20,7 dollars en pré-ouverture
** La société prévoit de réduire ses effectifs de 12 %, soit environ 320 employés
** La société prévoit entre 25 et 28 millions de dollars de charges liées à la restructuration et à la dépréciation d'actifs
** Elle prévoit de ramener ses charges d’exploitation ajustées à un niveau compris entre 60 et 65 millions de dollars par trimestre, à compter du premier trimestre de l’exercice 2027
** Sur 33 courtiers, dix attribuent à l’action la recommandation « acheter » ou supérieure, 20 « conserver » et trois « vendre »; le cours cible médian est de 30 dollars – données LSEG
** À la clôture d’hier, le titre affichait une baisse de 38,8 % depuis le début de l’année(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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