Enphase en hausse après une réduction de 12 % de ses effectifs

** Le fabricant d'onduleurs solaires Enphase Energy ENPH.O affiche une hausse de 5,3 % à 20,7 dollars en pré-ouverture

** La société prévoit de réduire ses effectifs de 12 %, soit environ 320 employés

** La société prévoit entre 25 et 28 millions de dollars de charges liées à la restructuration et à la dépréciation d'actifs

** Elle prévoit de ramener ses charges d’exploitation ajustées à un niveau compris entre 60 et 65 millions de dollars par trimestre, à compter du premier trimestre de l’exercice 2027

** Sur 33 courtiers, dix attribuent à l’action la recommandation « acheter » ou supérieure, 20 « conserver » et trois « vendre »; le cours cible médian est de 30 dollars – données LSEG

** À la clôture d’hier, le titre affichait une baisse de 38,8 % depuis le début de l’année