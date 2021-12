Enogia: signe un accord avec le fonds Eiffel Gaz Vert information fournie par Cercle Finance • 22/12/2021 à 18:20

(CercleFinance.com) - Enogia et Eiffel Investment Group, à travers son fonds Eiffel Gaz Vert, annoncent la signature d'un accord pour la création d'une joint-venture qui est dédiée à l'acquisition et l'installation de modules ORC à destination d'unités de méthanisation en cogénération.



Cet accord prend la forme d'une plateforme d'investissement commune ' Enogia Assets Biogas ' détenue à 60% par Enogia et 40% par Eiffel Gaz Vert, 1er fonds européen dédié au gaz renouvelable doté de 210 ME.



L'association de ces deux groupes experts en transition énergétique permettra d'accélérer le déploiement des modules ORC Enogia dès début 2022. L'accord couvre principalement la France et l'Allemagne, et pourra s'étendre à d'autres pays de l'Union européenne.



Eiffel Gaz Vert apportera l'essentiel du financement de la structure Enogia Assets Biogas, par des apports en capital, en compte-courant et en obligations convertibles.



Arthur Leroux, Président directeur général d'Enogia, déclare : ' Enogia est ainsi fière, grâce à Enogia Assets Biogas, de pouvoir bientôt rendre accessible sa technologie à un plus grand nombre de sociétés, en les accompagnant sur leurs enjeux de transition énergétique et de production d'électricité décarbonée. '