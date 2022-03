Enogia: hausse du chiffre d'affaires de 51% en 2021 information fournie par Cercle Finance • 30/03/2022 à 18:33

(CercleFinance.com) - Enogia annonce avoir réalisé un chiffre d'affaires de 2,94 millions d'euros au titre de l'exercice 2021, soit une hausse de 51% par rapport à l'exercice précédent.



La croissance est portée principalement par l'activité ORC qui intègre notamment 1,5 ME de chiffre d'affaires en provenance du contrat ORC asiatique signé au 1ersemestre 2021.



L'activité a aussi bénéficié pleinement de la réouverture des frontièresavec 76% du chiffre d'affaires réalisé à l'international contre 31% au cours de l'exercice 2020.



L'EBITDA ressort à - 2,2 ME contre -1,5 ME un an plus tôt, et le résultat d'exploitation s'établit à - 2,9 ME, contre -2,3 ME en 2020. Au final, Enogia enregistre une perte de 2,6 ME en 2021, contre une perte de 1,9 ME lors de l'exercice précédent.



Pour 2022, Enogia compte sur sa 'solide dynamique commerciale' et confirme ses objectifs avec un carnet de commandes de plus de 5 ME fin décembre 2021, et unpipecommercial de plus de 120 ME.



Enogia précise ne pas être exposée aux effets du conflit entre l'Ukraine et la Russie et cible 'un chiffre d'affaires en croissance significative' pour 2022, avec un second semestre plus dynamique que le premier.



Enogia confirme par ailleurs ses ambitions de chiffre d'affaires supérieur à 95 ME en 2025.