Enogia: hausse de 51% du chiffre d'affaires en 2021 information fournie par Cercle Finance • 17/02/2022 à 18:21

(CercleFinance.com) - Enogia annonce ce soir un chiffre d'affaires de 2,9 ME au titre de l'exercice 2021, soit une hausse de 51% par rapport à l'exercice précédent.



Sur l'ensemble de l'exercice, la part de l'activité réalisée à l'export se porte à 76% du chiffre d'affaires contre 31% lors de l'exercice précédent, fortement touché par la fermeture des frontières.



La société précise qu'à fin décembre 2021, son carnet de commandes s'établit à plus de 5 ME et le pipe commercial à plus de 120 ME.



Enogia annonce par ailleurs la signature d'un accord de partenariat avec NASKEO Environnement et SYCOMORE, renforçant ainsi sa capacité commerciale sur le segment ORC.



' Cette croissance et ce dynamisme commercial nous permettent de confirmer nos objectifs 2025 annoncés lors de notre introduction en bourse en juillet dernier ', indique Arthur Leroux, p.d.-g. d'Enogia.