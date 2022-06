Enogia: créé une joint-venture avec ADEME Investissement information fournie par Cercle Finance • 10/06/2022 à 18:21

(CercleFinance.com) - ENOGIA et ADEME Investissement annoncent être parvenus à un accord portant sur la création d'une joint-venture, ENOGIA Assets Industry, visant à déployer les ORC ENOGIA. Elle sera détenue à 55% par ENOGIA et 45% par ADEME Investissement.



Les deux partenaires comptent ainsi déployer les modules ORC d'ENOGIA par l'économie d'usage sur les segments géothermie, biomasse et industrie et sur un périmètre couvrant près de 40 pays.



Le montant global potentiel d'investissements d'ENOGIA Assets Industry est fixé à un maximum de 15 ME sur 5 ans. ENOGIA et ADEME Investissement s'engagent à financer ENOGIA Assets Industry à hauteur de leur participation réciproque à son capital, et au fur et à mesure dans son développement commercial.



Cet accord a pour ambition d'accélérer le déploiement de la technologie ORC d'ENOGIA qui combine production d'énergie propre, efficacité énergétique et valorisation de chaleur fatale (' perdue '), dans un contexte de hausse de prix de l'énergie.