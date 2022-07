Enogia: confirme ses perspectives pour 2022 information fournie par Cercle Finance • 26/07/2022 à 18:19

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires semestriel s'établit à 1,0 ME, contre 1,3 ME à fin juin 2021.



' Le second semestre est attendu plus dynamique que le premier compte tenu des délais naturels de génération de chiffre d'affaires par les nouveaux collaborateurs intégrés et les nouveaux accords de partenariat signés depuis l'introduction en bourse ' indique la direction.



Le chiffre d'affaires ORC s'élève à 0,9 ME à fin juin 2022, contre 1,2 ME à fin juin 2021, impacté à la fois par la situation sanitaire en Chine et par un effet de base défavorable. Sur l'activité Compresseurs Hydrogène, le chiffre d'affaires est stable sur le semestre à 0,1 ME.



' Enogia poursuit ses discussions avec les acteurs de référence de la Pile à Combustible hydrogène et se concentre sur le développement de compresseurs spécifiquement adaptés aux piles à combustible de chaque intégrateur ' indique la société.



Enogia confirme attendre pour 2022 un chiffre d'affaires annuel en croissance significative et confirme les ambitions moyen terme annoncées lors de son introduction en bourse.