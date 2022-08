Enogia: commande pour 40 modules ORC en Allemagne information fournie par Cercle Finance • 12/08/2022 à 07:35

(CercleFinance.com) - Enogia, expert en micro-turbomachines au service de la transition énergétique, annonce avoir remporté, auprès d'un acteur important du biogaz allemand, un contrat de fourniture de 40 modules ORC et de services associés pour un montant global de 6,5 millions d'euros.



Préalablement, le client avait testé un ORC en couplage avec un moteur biogaz pendant plus d'un an, période au cours de laquelle il a 'observé les performances réelles de la technologie ORC d'Enogia mais aussi la qualité de son service client et technique'.



Cette commande, la plus significative jamais signée par la société, et probablement la plus importante en nombre de machines signées par un fabricant d'ORC en 2022, confirme le potentiel commercial de sa technologie et renforce sa présence en Allemagne.



Les modules seront installés sur la plus grande centrale de méthanisation par digestion anaérobie au monde, qui deviendra en outre le premier site en nombre d'ORC en service en Europe et le deuxième au monde.



Ce contrat devrait générer du chiffre d'affaires dès le quatrième trimestre 2022, compte tenu de la comptabilisation à l'avancement, et participe à la confirmation des perspectives de croissance annoncées par Enogia pour 2022.