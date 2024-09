Enjeu de campagne, US Steel avertit d'un plan social si son rachat échoue

L'aciériste américain US Steel a averti mercredi d'un plan social en cas d'échec de son rachat par le japonais Nippon Steel, renvoyant la responsabilité aux candidats à la présidentielle, tous deux opposés à ce mariage.

US Steel a indiqué que sans cette prise de contrôle, il renoncerait à des investissements massifs de modernisation de ses sites de Mon Valley Works (Pennsylvanie) et Gary Works (Indiana).

"Si US Steel devait poursuivre seul", sans s'unir à Nippon Steel, la société "ne prendrait pas les mêmes engagements", a prévenu la direction de cet ancien géant du capitalisme américain, descendant de l'empire de l'entrepreneur Andrew Carnegie.

Lundi, la candidate démocrate à la présidentielle Kamala Harris a affirmé, lors d'une réunion de campagne, vouloir maintenir l'aciériste sous contrôle américain.

Selon le Washington Post, le président Joe Biden s'apprêterait à mettre à exécution la menace qu'il brandit depuis plusieurs mois, à savoir empêcher l'absorption d'US Steel par Nippon Steel.

Annoncée en décembre, cette opération d'un montant de 14 milliards de dollars est suspendue, en l'état, faute d'autorisation des régulateurs.

Sollicitée par l'AFP, la Maison-Blanche a indiqué mercredi que le rapport de la Commission aux investissements étrangers aux Etats-Unis (CFIUS), chargée d'examiner le dossier, n'avait pas encore transmis ses conclusions à Joe Biden. "C'est la prochaine étape", a expliqué un responsable.

L'information a fait chuter de 17,47% le titre de l'aciériste à la Bourse de New York.

Le candidat républicain Donald Trump a, lui, promis de s'opposer à cette opération en cas d'élection.

Le dossier US Steel est devenu un enjeu de campagne car le groupe est implanté en Pennsylvanie, Etat crucial pour la présidentielle américaine de novembre.

Le républicain Donald Trump et la démocrate Kamala Harris sont au coude à coude selon des sondages dans ce territoire qui n'a basculé qu'à quelques dizaines de milliers de voix en 2016 (pour Donald Trump) et 2020 (pour Joe Biden).

Un rassemblement a eu lieu mercredi au siège de l'entreprise, à Pittsburgh en soutien au projet de reprise, crucial pour assurer que "US Steel sera encore là dans 100 ans", a déclaré Mark Yezovich, employé du groupe depuis 15 ans.

Le syndicat des métallos USW (United Steelworkers) a qualifié cette initiative de "pathétique".

Combinaison d'images créées le 3 août 2024: la vice-présidente des Etats-Unis et candidate démocrate à l'élection présidentielle de 2024 Kamala Harris, Raleigh, en Caroline du Nord, le 26 mars 2024 ; et l'ancien président des Etats-Unis et candidat républicain à l'élection présidentielle, Donald Trump, à Atlanta, en Géorgie, le 27 juin 2024 ( AFP / Brendan Smialowski )