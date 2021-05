Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eni : veut faire rimer finance et durabilité, avec l'ABI Cercle Finance • 21/05/2021 à 12:54









(CercleFinance.com) - Eni annonce avoir signé un protocole d'accord avec l'Association bancaire italienne (ABI) dans le but d'accompagner et promouvoir la transition économique vers des modèles plus durables. Cette initiative conjointe repose en effet sur la prise de conscience croissante que la durabilité et les facteurs ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) peuvent avoir un impact croissant sur la performance financière. Les deux partenaires ont d'ailleurs identifié plusieurs domaines d'action sur lesquels travailler, notamment autour de l'analyse de l'environnement réglementaire et des changements à promouvoir pour une économie durable, l'utilisation et la promotion d'instruments financiers ' verts ' ou encore le développement de collaborations avec le monde académique. Les parties prévoient de se réunir annuellement pour examiner les progrès réalisés.

Valeurs associées ENI MIL +0.86%