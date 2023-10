Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eni: veut développer la technologie 'Hoop' à Mantoue information fournie par Cercle Finance • 31/10/2023 à 15:25









(CercleFinance.com) - Eni fait savoir que son entreprise chimique Versalis a débuté la construction d'une usine de démonstration à Mantoue (Italie) afin de développer Hoop, sa technologie exclusive de recyclage chimique des déchets plastiques mélangés.



Hoop est issu d'un projet commun avec la société d'ingénierie italienne S.R.S. (Services de recherche et développement).



L'idée est de parvenir à développer une technologie innovante qui complète le recyclage mécanique en transformant les déchets plastiques mélangés en matières premières pour produire de nouveaux polymères vierges.



L'usine de démonstration de la technologie Hoop aura une capacité de traitement de 6000 tonnes de matières premières secondaires et devrait être opérationnelle d'ici la fin de 2024.







