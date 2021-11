Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eni : veut développer des biocarburants avec l'italien BF information fournie par Cercle Finance • 19/11/2021 à 11:11









(CercleFinance.com) - Eni annonce s'associer à BF Group afin de développer des produits agricoles durables destinés à la production de biocarburants. Grâce à une coentreprise à parts égales (50% Eni, 50% BF), des projets seront développés pour rechercher et expérimenter des semences agricoles de plantes oléagineuses à utiliser comme matière première dans les bioraffineries d'Eni. Par ailleurs, l'accord entre les sociétés prévoit le rachat par Eni d'une participation minoritaire dans la filiale de BF Bonifiche Ferraresi et l'entrée d'Eni dans le capital social de BF par le biais d'une augmentation de capital réservée. Avec 7750 hectares, Bonifiche Ferraresi est la plus grande ferme italienne en matière de surface agricole utilisée. Cette initiative fait partie de la stratégie d'Eni pour atteindre la neutralité carbone totale d'ici 2050. Eni indique par ailleurs que l'huile de palme ne sera plus utilisée dans ses processus de production à partir de 2023.

Valeurs associées ENI MIL -0.55%