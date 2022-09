Eni: veut augmenter l'offre de gaz avec ADNOC information fournie par Cercle Finance • 12/09/2022 à 15:14

(CercleFinance.com) - Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) et Eni explorent de nouvelles opportunités pour contribuer à l'augmentation de l'approvisionnement en gaz dans le monde.



Le Dr. Sultan Ahmed Al Jaber, ministre de l'Industrie et des Technologies avancées des Émirats arabes unis et administrateur délégué et PDG du groupe Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), et Claudio Descalzi, administrateur délégué d'Eni, ont discuté de l'accélération du projet Ghasha, qui représente plusieurs milliards de dollars.



On estime que le projet contient une quantité importante de gaz récupérable et qu'il devrait produire plus de 1,5 milliard de pieds cubes de gaz par jour, ainsi que plus de 120.000 barils de pétrole et de condensats de grande valeur par jour.



M. Descalzi a également illustré les options de développement accéléré pour la récente découverte de gaz significative dans son premier puits d'exploration foré dans le bloc offshore 2 d'Abu Dhabi dans le but d'optimiser les coûts et d'accélérer les objectifs de production communs.



Eni exploite les blocs 1, 2 et 3 avec une participation de 70%, en phase d'exploration, au large d'Abu Dhabi. Eni détient également une participation de 25% dans la concession offshore de Ghasha, en phase de développement.



Eni détient également une participation de 20% dans ADNOC Refining, qui opère dans les régions de Ruwais et d'Abu Dhabi, avec une capacité de raffinage globale de plus de 900.000 barils par jour.