Eni : Versalis va produire des bio-herbicides, avec AlphaBio

(CercleFinance.com) - Eni annonce que Versalis, sa filiale spécialisée dans la chimie, va entrer sur le marché des produits bio destinés à la protection des cultures du secteur agricole. Grâce à un accord avec AlphaBio Control, une société de R&D spécialisée dans la production de formules naturelles pour la protection des cultures, la société chimique d'Eni développera des bio-herbicides et des biocides, en utilisant comme ingrédients actifs les productions de sa plateforme biochimique de Porto Torres, en Sardaigne (Italie). La commercialisation des deux gammes de produits sera lancée en Italie au cours des premiers mois de 2021, dans le but d'étendre ultérieurement le portefeuille avec de nouveaux produits que les deux sociétés étudient dans leurs laboratoires de recherche, annonce Eni.

Valeurs associées ENI MIL -0.38%