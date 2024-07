Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eni: Versalis lance une nouvelle gamme de polymères recyclés information fournie par Cercle Finance • 11/07/2024 à 15:39









(CercleFinance.com) - Eni fait savoir que sa société chimique, Versalis, et Forever Plast, leader du recyclage des plastiques post-consommation en Italie, ont lancé REFENCE, une gamme innovante de polymères recyclés pour les emballages alimentaires.



Grâce à la technologie NEWER, développée par Versalis et industrialisée par Forever Plast, ces produits permettent un contact direct avec les aliments tout en respectant les réglementations européennes et américaines.



Cette initiative élargit le portefeuille de matériaux recyclés de Versalis, avec un accent sur la durabilité et la qualité.





