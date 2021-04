Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eni : Versalis étend sa gamme de produits recyclés Cercle Finance • 07/04/2021 à 11:39









(CercleFinance.com) - Versalis, la société chimique d'Eni, élargit aujourd'hui sa gamme de produits 'circulaires', fabriqués à partir de matières premières recyclées. Ainsi, le portefeuille Versalis Revive comprendra désormais un nouveau produit pour l'emballage alimentaire composé à 75% de polystyrène post-consommation domestique, annonce Eni. Baptisé Versalis Revive PS Air F - Series Forever, ce produit principalement destiné au marché de l'emballage de la viande et du poisson, devrait être commercialisé au cours des prochaines semaines.

Valeurs associées ENI MIL -0.10%