Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eni: Versalis en négociation pour l'acquisition de Novamont information fournie par Cercle Finance • 05/04/2023 à 17:37









(CercleFinance.com) - Eni fait savoir que sa société chimique, Versalis, actionnaire à 36% de Novamont, est entrée en négociation exclusive avec Mater-Bi (une société contrôlée par Investitori Associati II et NB Renaissance), actionnaire des 64% restants de Novamont, afin de finaliser l'acquisition par Versalis de l'ensemble des actions de Novamont.



Novamont est l'une des principales entreprises internationales dans le domaine de la chimie à partir d'énergies renouvelables, en particulier dans les bioplastiques biodégradables et compostables.



Eni rappelle que la stratégie de Versalis est fortement axée sur la spécialisation du portefeuille grâce à la chimie des énergies renouvelables.







Valeurs associées ENI MIL +0.93%