Eni: Versalis détient maintenant 100% du capital de Novamont

(CercleFinance.com) - Eni annonce que sa société chimique, Versalis, détient désormais la totalité du capital de Novamont, dont elle détenait jusqu'à présent 36 %. La transaction a été finalisée aujourd'hui avec l'acquisition des 64% restants.



Novamont est présentée comme une société 'leader mondial dans la production de bioplastiques et le développement de produits biochimiqueset de bioproduits'.



Cette structure italienne qui compte 650 employés détient environ 1500 brevets et demandes de brevet et dispose d'une présence internationale avec des bureaux en Allemagne, en France, en Espagne et aux États-Unis ainsi qu'un réseau de distributeurs dans plus de 40 pays.



Adriano Alfani, directeur de Versalis, a déclaré que l'acquisition de Novamont allait permettre à Versalis de poursuivre sa stratégie reposant sur la chimie issue des énergies renouvelables grâce à l'intégration des deux portefeuilles.





