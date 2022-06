Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Eni: Versalis adopte les emballages recyclés information fournie par Cercle Finance • 14/06/2022 à 14:50

(CercleFinance.com) - Eni annonce que Versalis, son entreprise chimique, a commencé à utiliser des emballages fabriqués à partir de matières premières recyclées provenant d'emballages industriels post-consommation.



En Europe, l'emballage est le principal secteur d'utilisation des plastiques et représente 40,5 % de la demande totale de plastiques. En cas d'usage unique, ces emballages génèrent rapidement de nombreux déchets qui risquent de se retrouver dans l'environnement.



Partant de ce constat, Versalis a mis en place deux projets, 'Bag to Bag' et 'Liner to Liner', afin de créer un cercle vertueux visant à récupérer et recycler les sacs d'emballage industriels ou les revêtements intérieurs (liners) en polyéthylène pour les réintroduire dans le système.



Chaque année, Versalis utilise environ 1250 tonnes de sacs et 175 tonnes de liners. Ces deux projets permettront de réduire la consommation de matières premières vierges de 50% respectivement ' avec une réduction conséquente en termes de CO2 ', assure Eni.