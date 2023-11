Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eni: vers une meilleure protection des petits agriculteurs information fournie par Cercle Finance • 24/11/2023 à 14:32









(CercleFinance.com) - Eni annonce participer au lancement d'une initiative mondiale visant à améliorer l'accès à la sécurité et à la santé au travail (SST), en partenariat avec l'Organisation internationale du travail (OIT).



L'initiative vise à accroître la protection sociale des agriculteurs du secteur agroalimentaire au Kenya et en Côte d'Ivoire, où Eni développe des projets de matières premières agricoles visant à approvisionner les bio-raffineries.



Eni assure que grâce à ce partenariat, les propriétaires agricoles, les travailleurs agricoles et leurs représentants seront aidés à sensibiliser et à améliorer les pratiques de SST grâce à des activités de formation et à la mise en oeuvre de mesures de prévention et d'atténuation des risques.



L'OIT et Eni visent également à accroître la couverture de protection sociale des petits agriculteurs en combinant sensibilisation et collaboration avec les syndicats, les coopératives, les employeurs et les gouvernements nationaux.







