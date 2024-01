Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eni: vers une joint-venture avec LG Chem en Corée du Sud information fournie par Cercle Finance • 19/01/2024 à 10:19









(CercleFinance.com) - Eni fait savoir que LG Chem et Enilive (la société d'Eni chargée des activités de bio raffinage) franchissent une nouvelle étape et se dirigent vers une décision finale d'investissement sur le projet d'une nouvelle bioraffinerie en Corée du Sud en signant l'accord de coentreprise.



L'accord a été signé à Rome par les p.d.-g. de LG Chem et Enilive.



Pour rappel, en septembre dernier, Enilive (une société directement contrôlée par Eni, qui détient 100 % de son capital) et LG Chem ont annoncé qu'elles étudiaient la possibilité de développer et d'exploiter une nouvelle bioraffinerie dans le complexe pétrochimique intégré existant de LG Chem à Daesan, en Corée du Sud.



Le but d'achever la bioraffinerie d'ici 2026 et de produire notamment du carburant d'aviation durable (SAF), de l'huile végétale hydrotraitée (HVO) et du bio- naphte. LG Chem et Eni combineront leur expertise dans cette initiative.



La décision finale d'investissement est attendue en 2024.





Valeurs associées ENI MIL +0.14%