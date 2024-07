Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eni: vers une coopération avec SOCAR en Azerbaïdjan information fournie par Cercle Finance • 31/07/2024 à 14:38









(CercleFinance.com) - Eni fait savoir que son directeur général, Claudio Descalzi a signé à Bakou un protocole d'accord avec le PDG de SOCAR (State Oil Company of Azerbaijan Republic, la société pétrolière nationale de la République d'Azerbaïdjan).



Les deux sociétés comptent explorer des opportunités de coopération dans l'exploration et la production d'hydrocarbures, la sécurité et l'efficacité énergétiques, la réduction des émissions de GES, les infrastructures de transport de gaz et la durabilité.



Ce protocole s'aligne avec la stratégie de décarbonation d'Eni visant la neutralité carbone d'ici 2050 et en vue de la COP 29 en Azerbaïdjan en novembre 2024.





