Eni: vers une collaboration avec IVECO dans l'e-mobilité information fournie par Cercle Finance • 28/04/2022 à 14:41

(CercleFinance.com) - Eni annonce la signature d'une lettre d'intention (LoI) avec IVECO - pionnier des véhicules utilitaires à propulsion alternative - pour une potentielle coopération favorisant la mobilité durable dans le secteur des véhicules utilitaires en Europe.



En s'associant, Eni et IVECO pourraient proposer des véhicules innovants alimentés par des biocarburants et d'autres vecteurs d'énergie durable ‒ tels que le biocarburant HVO (huile végétale hydrotraitée), le biométhane, l'hydrogène et l'électricité ‒ et l'infrastructure associée.



Les domaines de collaboration envisagés par la Lettre d'intention incluent l'offre d'Eni de HVO 100% pur pour les poids lourds IVECO équipés de moteurs compatibles.



Eni et ont aussi l'intention d'accélérer la mise sur le marché du biométhane, un carburant renouvelable fabriqué à partir de déchets agro-industriels, qui peut être à la fois comprimé (GNC) et liquéfié (GNL).