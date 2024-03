Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eni: vers un potentiel rapprochement avec Ithaca Energy information fournie par Cercle Finance • 27/03/2024 à 12:51









(CercleFinance.com) - Ithaca Energy, l'un des principaux opérateurs pétroliers et gaziers indépendants de la mer du Nord au Royaume-Uni, annonce la conclusion d'un accord d'exclusivité avec Eni, dans le cadre d'un éventuel rapprochement avec la société et notamment ses actifs en amont (dits 'actifs upstream').



'Eni a accordé à Ithaca Energy l'exclusivité concernant les actifs faisant l'objet du regroupement potentiel, pour une période de 4 semaines à compter de la date de cette annonce', indique le communiqué de Ithaca Energy.



Ithaca Energy et Eni ont conclu l'accord d'exclusivité pour se donner le temps de progresser séparément dans la documentation contractuelle requise dans le cadre du regroupement potentiel.



Il est prévu que Eni apporte ses activités au Royaume-Uni en échange de l'émission de nouvelles actions d'Ithaca Energy à Eni. La société italienne d'hydrocarbures devrait détenir entre 38 et 39% du capital social élargi d'Ithaca Energy après l'achèvement de l'opération



'Bien que les discussions soient à un stade avancé, il ne peut y avoir aucune certitude quant à la réalisation d'un regroupement potentiel, ni quant aux conditions définitives ou au calendrier selon lequel un regroupement potentiel pourrait être conclu', souligne Ithaca Energy.





