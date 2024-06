Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eni: vers la cession de ses actifs en Alaska à Hilcorp information fournie par Cercle Finance • 27/06/2024 à 10:22









(CercleFinance.com) - Eni annonce avoir signé un accord contraignant avec Hilcorp, l'une des plus grandes entreprises privées américaines avec une vaste expérience en Alaska, pour la vente de 100 % des actifs Nikaitchuq et Oooguruk détenus par Eni en Alaska.



Cette transaction est conforme à la stratégie d'Eni, qui se concentre sur la rationalisation des activités en amont en rééquilibrant son portefeuille et en cédant des actifs non stratégiques.



La clôture de cette transaction est soumise aux approbations réglementaires appropriées et à d'autres conditions habituelles.



La valeur de la transaction sera annoncée lors de sa clôture.







Valeurs associées ENI 14,33 EUR MIL +0,60%